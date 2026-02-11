Slušaj vest

U velikoj akciji noćas su, podsetimo, uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.

Kako saznajemo, zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

- Zaplenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dve silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla - otkriva izvor Kurira šta je sve zaplenjeno.

Tokom pretresa, pronađena je i veća količina novca.

