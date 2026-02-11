Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je 11. februara, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Uprave carine, uhapšen osumnjičeni E.N. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

- U toku do sada preduzetih radnji, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je 10. februara 2026. godine osumnjičeni E.N., prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid, u posebno napravljenim bunkerima u autobusu, sakrio ukupno 200 boksova cigareta, ukupne procenjene vrednosti oko 820.000,00 dinara - saopšteno je iz VJT u Novom Sadu.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom E.N. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

