Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je 11. februara, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Uprave carine, uhapšen osumnjičeni E.N. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

- U toku do sada preduzetih radnji, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je 10. februara 2026. godine osumnjičeni E.N., prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid, u posebno napravljenim bunkerima u autobusu, sakrio ukupno 200 boksova cigareta, ukupne procenjene vrednosti oko 820.000,00 dinara - saopšteno je iz VJT u Novom Sadu.