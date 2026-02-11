Slušaj vest

Vladan Mijušković (40), Crnogorac optužen kao pripadnik ozloglašenog škaljarskog klana, juče je započeo štrajk glađu i žeđu.

Na taj potez odlučio se jer se već tri godine i tri meseca nalazi u istražnom zatvoru u Splitu, nakon što je uhapšen u septembru 2022. godine po poternici Interpola koju je za njim raspisala Crna Gora. Tamošnje tužilaštvo tereti ga za organizovanje kriminalne grupe, za šta mu preti kazna do osam godina zatvora. Mijušković se protivi izručenju Crnoj Gori, tvrdeći da mu je tamo život ugrožen.

On je sada iz istražnog zatvora poslao pismo u kojem objašnjava da je iz Crne Gore otišao još 2020. godine jer je naslutio da mu je život u opasnosti. U septembru 2022. uhapšen je u Splitu.

Foto: Printscreen/Youtube

Uhapšen tužilac koji ga optužuje

- Protivio sam se izručenju Crnoj Gori jer sam znao šta će mi se tamo dogoditi. U Hrvatskoj sam zatražio azil ukazujući da je tužilaštvo protiv mene podiglo neosnovanu optužnicu. Ubrzo je i tužilac koji je tu optužnicu podigao uhapšen i proveo je 18 meseci u istražnom zatvoru, ali se sada brani sa slobode. Međutim, ja sam i dalje iza rešetaka - poručuje Mijušković.

Navodi i da je u više navrata slao dopise u Crnu Goru, tražeći da bude uključen u sudski postupak koji tamo traje već pet godina putem video-linka, ali nikada nije dobio odgovor. Svi ostali optuženi već su 18 meseci na slobodi jer im je istekao maksimalni istražni pritvor. Nakon toga sudska ročišta počela su da se odlažu, a poslednje je odloženo na neodređeno vreme.

Zdravstveni problemi

Do sada je Mijušković u više navrata tražio puštanje na slobodu, ali mu to nije odobreno. Dobio je samo mogućnost da uplati jemstvo od 400.000 evra, ali toliko novca, tvrdi, nema. Nekretninu koju je ponudio kao zalog sud nije prihvatio.

- Zakon jasno kaže da niko ne može biti izručen zemlji u kojoj mu preti opasnost po život - podseća i dodaje da u Crnoj Gori sigurno ne bi dobio kaznu veću od tri godine, koliko je već proveo u istražnom zatvoru. Njegova odbrana napominje da bi za krivično delo koje mu se stavlja na teret u Hrvatskoj maksimalno mogao da bude dve i po godine u istražnom pritvoru, što znači da je već devet meseci duže proveo iza rešetaka.

Sam Mijušković tvrdi da, čak i ako bude pušten na slobodu, ne bi pobegao iz Hrvatske jer ovde, kako kaže, ima prijavljeno boravište, kao i garanciju za posao.

Ostao bez bubrega

Ističe i da je Županijski sud u Splitu ignorisao nalaz veštaka koji su utvrdili da Mijušković ima tumor na bubregu i da mu je potrebno hitno specijalističko lečenje. Sud je poverovao lekarima iz Bolnice za osobe lišene slobode koji su zaključili da se Mijušković može adekvatno lečiti unutar zatvorskog sistema.

Njegovi advokati upozorili su da zatvorski lekari nemaju potrebna specijalistička znanja za njegovo stanje, ali sud ni nakon toga nije prihvatio nalaze CT-a i magnetne rezonance koje su priložili.

Na kraju je Mijušković ostao bez jednog bubrega, pa štrajk i glađu i žeđu sada predstavlja još veći problem za njegovo zdravlje.

ilustracija Foto: Kurir

Poslovne aktivnosti

Inače, Mijušković je u trenutku hapšenja kod sebe imao falsifikovana dokumenta i veću količinu novca, a nije poznato kako je do njih došao. Ako su tačne tvrdnje da je pripadnik škaljarskog klana, postavlja se pitanje kako je u Hrvatskoj mogao da ima legalno registrovanu firmu.

Reč je o građevinskoj firmi Mijušković gradnja, koja se bavila izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada. Prema podacima iz Sudskog registra, firma je prošle godine izbrisana. Tokom 2019. godine ostvarila je ukupan prihod veći od 8,4 miliona evra i dobit od gotovo 267 hiljada evra.