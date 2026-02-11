Slušaj vest

Ogranak kavačkog klana koji je noćas razbijen u Beogradu u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako saznajemo, bio je pod direktnom komandom odbeglog vođe tog klana Radoja Zvicera. Kako izvor Kurira otkriva, među trojicom uhapšenih je visokopozicionirani pripadnik tog kriminalnog klana za kog se sumnja da je bio u direktnom kontaktu sa organizatorom jedne od najopasnihik kriminalnih grupa.

- Za likvidaciju je bio spreman i motor, a izvršilac je trebalo da bude plaćen sa dva kilograma kokaina. Velika akcija koja je sprovedena noćas sprečila je ubistvo mete, koja je bila određena - otkriva izvor Kurira najnovija otkrića iz istrage.

Prema njegovim rečima, sumnja se da su "kavčani" u Beogradu imali "spisak za likvidacije važnih meta".

Kako je Kurir objavio, istražitelji sumnjaju da je ogranak kavačkog klana koji je noćas razbijen u Beogradu planirao likvidacije fisokih državnih funkcionera. Istragu su mesecima vodili UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Uhapšeni su izuzetno opasni pripadnici ogranizovane kriminalne grupe, a jedan od njih je u samom vrhu kavačkog klana. O njihovom kriminalnom delovanju najbolje svedoči količina oružja, ekspolzvih naprava i druge opreme koju su pripremili za izvršenje najtežih krivičnih dela - dodaje naš sagovornik.

Radoje Zvicer Foto: Kurir, MUP Crne Gore

Zaplenjeno je, kako je Kurir pisao, osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, dva kilograma eksploziva, snajper sa optičkim nišanom, zatim ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma improvizovne eksplozivne naprave, dve silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla.

- Organizovana kriminlana grupa razbijena je posle dobijanja operativne informacije da su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista. Više javno tužilaštvo u Beogradu i UKP izuzetno ozbiljno su shvatili ove podatke i mesecima radili na proveri, prikupljanju informacija i dokaza, a sve je rezultiralo hapšenjem koje je jedno od najvećih u poslednje vreme. O opasnosti koja je pretila najbolje svedoči činjenica da je ovaj ogranak kavčana naloge primao direktno od Radoja Zvicera - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana i nekoliko desetina crnogorskih specijalaca pretresalo je u okolikni Kotora vilu Radoja Zvicera. Vođa kavačkog klana važi za jednog od najraženijih begunaca sa crvene Interpolove poternice i u četiri države tereti se za 11 likvidacija.

- Istraga koja je dovela do hapšenja ove organizovane kriminalne grupe je otkrila da su likvidacije pripremali po klasičnom "modus operandi" kavačkog klana - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, svedoci saradnici u postupku protiv klana Veljka Belivuka, koji je bio ogranak kavčana u Beogradu, ispričali su ranije pred sudom da je "Zvicer ubistva plaćao u kokainu".