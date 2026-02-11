Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su muškarca S.G. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Naime, osumnjičeni, koji je do nedavno bio zaposlen u piceriji, odlučio je da se "razračuna" sa bivšim poslodavcem.

Hteo da se osveti

Prema nezvaničnim informacijama, S.G. je nedavno dobio otkaz u pomenutom ugostiteljskom objektu, što je navodno bio motiv za ovaj opasan čin. On je, naoružan flašom benzina, došao do objekta, polio unutrašnjost lokala i zapalio vatru.

Odmah nakon što je buknuo plamen, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, nadajući se da će ostati neprimećen.

Prisebnost radnika sprečila tragediju

Iako je situacija bila dramatična, katastrofa je izbegnuta zahvaljujući kolegama koji su se u tom trenutku zatekli u piceriji. Oni su munjevito reagovali i sopstvenim naporima uspeli da ugase požar pre nego što se vatrena stihija proširila na ceo objekat i okolne lokale.

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Radnici su pokazali neverovatnu prisebnost i odmah počeli da gase vatru, sprečivši da izgori ceo lokal", navodi izvor blizak istrazi.

Određeno zadržavanje