Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je danas sa predsednikom Vlade prof. dr Đurom Macutom, posetio Sektor za vanredne situacije gde su predstavljeni godišnji rezultati rada i planovi za narednu godinu, izjavio je da je ovaj sektor od velikog značaja za sigurnost građana i ukazao na podršku države u jačanju njegovih kapaciteta.

Ovom prilikom uručeni su i ključevi pet od ukupno 22 nova vatrogasna vozila čiju je nabavku obezbedila Vlada Srbije.

Ministar je istakao da je protekla godina bila veoma izazovna kada je reč o vanrednim situacijama o čemu svedoči rekordan broj različitih intervencija pripadnika Sektora, u poslednje dve decenije.

- Protekla godina je bila veoma izazovna. Bilo je oko 40.000 intervencija, što je najveći broj u poslednjih dvadesetak godina. Spaseno je više od 1.500 ljudskih života - rekao je ministar i dodao da Sektor za vanredne situacije mora da jača, imajući u vidu učestale vanredne situacije izazvane klimatskim promenama.

- Ono što je bitno, to je da postoji jedno opredeljenje države. Želim da se zahvalim i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i predsedniku Vlade, gospodinu Macutu, na velikom razumevanju značaja ovog sektora koji je od životnog interesa i značaja za građane, pruža im sigurnost i stabilnost - rekao je Dačić, koji je zahvalio i na sredstvima koje je Vlada Srbije obezbedila za kupovinu novih vatrogasnih vozila.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut zahvalio je ministru Dačiću na saradnji i istakao veoma važnu ulogu koju Sektor za vanredne situacije ima u funkcionisanju države.

- Od početka mandata ove Vlade imali smo već problem vezan za suše u Srbiji, a onda i sa nepogodama izazvanim snegom i snežnim padavinama koje su nastale početkom ove godine. Ovo je najbolji prikaz sa kakvom tehnikom i ljudima raspolažemo. Mislim da je ovo, pre svega, i jedna humana misija koja pokazuje da Srbija, odnosno čitav naš državni sistem vodi računa i o ljudima u celoj zemlji. Videli smo čitav spektar opreme koja pomaže u intervencijama kao što su, recimo, požari, kao i prilikom velikih nesreća - rekao je Macut.

Premijer Macut se osvrnuo i na pravovremeno reagovanje pripadnika SVS i dobru saradnju sa načelnikom Lukom Čaušićem prilikom nedavnih nepogoda izazvanim ekstremnim vremenskim prilikama kada su, kako je istakao, pokazali posvećenost celog sistema u okviru MUP u zaštiti i bezbednosti građana. Dodao je da pripadnici SVS osim reagovanja u zemlji, pružaju podršku u vanrednim situacijama i u regionu i drugim državama, poput Turske.

Premijer je ukazao da se formiranjem centralizovanog kol centra omogućava koordinisano i efikasno reagovanje u kriznim situacijama.

Nove auto-cisterne koje su danas dodeljene SVS, nabavljene su iz kapitalnog projekta Vlade RS „Podizanje kapaciteta u cilju zaštite i spasavanja građana, imovine i životne sredine Republike Srbije - vatrogasna vozila/vozila specijalne namene sa pripadajućom opremom“, čija je vrednost oko milion dinara, dok se do sredine 2026. godine očekuje isporuka i dodatnih 17 vozila za potrebe Sektora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnim godinama kontinuirano je ulagalo u Sektor za vanredne situacije, kroz nabavku opreme i jačanje kapaciteta u ljudstvu. Od 2022. godine, kroz različite projekte, nabavljeno je na desetine vatrogasno-spasilačkih vozila i izgrađeno je 14 novih objekata širom Srbije.

Tokom poslednjih pet godina, kroz zvanične konkurse Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposleno je više hiljada mladih vatrogasaca-spasilaca i drugih pripadnika Sektora.