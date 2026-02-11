Slušaj vest

Muk i neverica zavladali su Banjom Koviljačom nakon vesti da su jutros pronađena tela dvojice mladića, Dragana P. i Marka G, u nedovršenoj vikendici na obali reke Drine.

Prema informacijama bliskim istrazi, mladići su u prethodnim danima radili na adaptaciji objekta. Kako juče nisu uspeli da privedu radove kraju, odlučili su da prenoće u vikendici kako bi ujutru nastavili sa poslom.

Tela su pronađena rano jutros, a prvi rezultati istrage ukazuju na nesrećan slučaj sa kobnim ishodom.

Kobni izduvni gasovi

Iako će precizan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom, osnovna sumnja istražnih organa jeste trovanje ugljen-monoksidom. Pretpostavlja se da je tokom noći radio agregat za struju koji se nalazio u zatvorenom prostoru.

"Ugljen-monoksid je gas bez boje, ukusa i mirisa, što ga čini 'tihim ubicom'. U zatvorenom i neprovetrenom prostoru, nakupljanje izduvnih gasova iz agregata često dovodi do tragičnih posledica pre nego što žrtve uopšte osete opasnost", navodi izvor blizak istrazi.

Muk u rodnom mestu

Meštani Banje Koviljače su u šoku. Za nastradale imaju samo reči hvale, opisujući ih kao vredne, poštene i izuzetno cenjene mlade ljude u svojoj zajednici.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Više detalja o ovoj tragediji biće poznato nakon završetka istrage i dostavljanja nalaza sudske medicine.