DVA MLADIĆA IZ BANJE KOVILJAČE PRONAĐENA MRTVA U VIKENDICI: Nezapamćena tragedija na obali Drine, porodice zavijene u crno (FOTO)
Muk i neverica zavladali su Banjom Koviljačom nakon vesti da su jutros pronađena tela dvojice mladića, Dragana P. i Marka G, u nedovršenoj vikendici na obali reke Drine.
Prema informacijama bliskim istrazi, mladići su u prethodnim danima radili na adaptaciji objekta. Kako juče nisu uspeli da privedu radove kraju, odlučili su da prenoće u vikendici kako bi ujutru nastavili sa poslom.
OVO SU DRAGAN I MARKO KOJI SU NASTRADALI U VIKENDICI NA OBALI DRINE: Muk i neverica u Banji Koviljači: Hteli da srede vikendicu pred leto da uživaju...
Tela su pronađena rano jutros, a prvi rezultati istrage ukazuju na nesrećan slučaj sa kobnim ishodom.
Kobni izduvni gasovi
Iako će precizan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom, osnovna sumnja istražnih organa jeste trovanje ugljen-monoksidom. Pretpostavlja se da je tokom noći radio agregat za struju koji se nalazio u zatvorenom prostoru.
"Ugljen-monoksid je gas bez boje, ukusa i mirisa, što ga čini 'tihim ubicom'. U zatvorenom i neprovetrenom prostoru, nakupljanje izduvnih gasova iz agregata često dovodi do tragičnih posledica pre nego što žrtve uopšte osete opasnost", navodi izvor blizak istrazi.
Muk u rodnom mestu
Meštani Banje Koviljače su u šoku. Za nastradale imaju samo reči hvale, opisujući ih kao vredne, poštene i izuzetno cenjene mlade ljude u svojoj zajednici.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Više detalja o ovoj tragediji biće poznato nakon završetka istrage i dostavljanja nalaza sudske medicine.
Kurir.rs/Telegraf