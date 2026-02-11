Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnje policije objavilo je konkurs za prijem u Žandarmeriju.

U toku je obuka svih prijavljenih muškaraca i žena koji imaju želju da postanu deo ove policijske jedinice.

- Cilj je usavršavanje i priprema novih članova, ali u toku obuke izvršiće se i selekcija kandidata, te će se do kraja osposobljavanja znati i tačan broj novih pripadnika službenika Žandarmerije - naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako su dodali, treninzi obuhvataju zahtevne vežbe trčanja, provlačenja, penjanja, skakanja, plivanja i savladavanja protivnika na kopnu i u vodi, pod otežavajućim okolnostima uz vatru, dim ili oružje kojim moraju ovladati, uz merenje vremena.

- Selekcija ne traži samo najbolje. Traži one koji nose ime, tradiciju, odgovornost, koji za zemlju i narod ne odustaju. U toku je selekciona obuka za prijem u Žandarmeriju - naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kurir.rs

