Jedan taksista (57) dovezao je juče, 11. februara, mušteriju iz Beograda u Ulicu Doža Đerđa u Novom Sadu, nakon čega je od strane stranke izboden nožem i pokraden. Napadač mu je, kako se sumnja, ukrao 110.000 dinara, a sada je za Kurir njegov kolega, predsednik Saveza taksi udruženja Aleksandar Bijelić, otkrio detalje užasnog napada, kao i svakodnevnih neprijatnosti koje su već postale neizostavni deo skoro svake smene.

- Što se tiče konkrektog napada na mog kolegu u Novom Sadu, lice je identifikovano i policija traga za njim - istakao je Aleksandar, pa otkrio kako se trenutno oseća njegov kolega, nakon napada i teških povreda:

Aleksandar Bijelić Foto: Kurir Televizija

- Moj kolega je bolje, ako me pitate za povrede. Vratio se iz bolnice u Novom Sadu za Beograd. Fizički se oseća bolje, ali šta ćemo sa psihičkim zdravljem nakon užasa kroz koji je prošao? Treba se posle svega vratiti na posao, a nikada ne znate ko će Vam sesti u automobil. Svaki poziv će biti novi stres i strepnja i tako svakog dana.

Novi sistem zaštite

Bijelić dalje navodi da ovo nije usamljeni slučaj, već da su napadi na taksiste od strane mušterija postali uobičajena pojava, te da su udruženja taksista morala da preduzmu određene mere kako bi zaposlene zaštitili od napadača.

- Beogradski taksisti sada su uveli takozvani panik taster, zbog učestalih napada. To je jedno dugme koje se nalazi u automobilu, na dohvat ruke vozaču i umrežen je sa policijom. Kada se taster pritisne, automatski se aktivira poziv i šalje lokacija policiji. Oni brzo reaguju, već za nekoliko minuta se nađu u blizini vozila - objašnjava naš sagovornik.

Kako ističe, uglavnom su u pitanju pokušaji krađe, ali se to vrlo lako može pretvoriti u lančane saobraćajne nesreće sa mnogo većim i kobnijim posledicama, zbog čega taksisti imaju još jedan zahtev.

- Imamo često probleme sa korisnicima, drskost i bezobrazluk su postali najnormalnija pojava. Imamo situacije gde stranka pobegne iz vozila pre nego što plati račun ili opljačka vozača, što u nekim situacijama kulminira i fizičkim obračunom. Ono na čemu trenutno radimo je da dobijemo status službenog lica dok smo u smeni - zaključuje on.