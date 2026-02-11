Slušaj vest

Za Dragana P. i Marka G. tragična je bila noć koju su proveli u nezavršenoj vikendici nedaleko od reke Drine u Banji Koviljači. Njihova tela nađena su jutros, a sumnja se daje za njih bio koban rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi.

- Svi smo ih poznavali. Njih dvojica su bili momci na mestu, ne bi ni mrava zgazili. Prema onome što sam čuo radili su na sređivanju vikendice kraj Drine, nedaleko od nasipa i pošto nisu završili šta su planirali rešili su da tu prenoće. Navodno je sa njima radila još jedna osoba koja nije prenoćila u vikendici. Taj momak ih je jutros i našao. Nisu bili oženjeni, a ovo je velika tragedija, dva mlada života

da odu tek tako – kaže jedan od meštana koji je sa nevericom primio vest o tragičnom gubitku dvojice meštana Koviljače.

Prema onome što se za sada zna, koban je bio rad agregata koji je, po svemu sudeći ostao uključen i tokom noći.

- Nastradala su dvojica mladića Dragan P. (32) i Marko G.(34). Sa njima je bio još jedan njihov drug koji nije ostao da prenoći u vikendici na kojoj su izvodili neke radove. On je jutros pri dolasku u vikendicu i našao njihova tela. Kada je došao prostorija je bila zatvorena, agregat je još uvek radio. Sve ukazuje da je u pitanju klasično trovanje ugljen-monoksidom, policija je obavila uviđaj, a

tužilac je naložio obdukciju tela nastradalih – kazao je za Kurir izvor blizak istrazi.

U Banji Koviljači danas je tuga zbog prerane smrti dvojice mladih ljudi za koje je, kako sve ukazuje, san pored uključenog agregata bio fatalan.