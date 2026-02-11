Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. K. (1984) i M. M. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom kuće D. K., policija je pronašla oko 300 grama amfetamina i vagu za precizno merenje - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

policajac i uhapšeni muškarac
Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Kako su dodali u saopštenju, sumnja se da je, prethodno, on kupio drogu od M. M. u čijem je stanu i vozilu policija, takođe, pronašla amfetamin, oko 70 grama marihuane i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Obojici je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

