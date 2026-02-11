Slušaj vest

Policija je na Graničnom prelazu Šid, na izlasku iz Srbije, pregledom autobusa kojim je upravljao osumnjičeni, u skrivenom delu autobusa pronašla 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica.

Autobus sa švercovanim cigaretama Foto: Mup

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastaviće dalji rad na suzbijanju krijumčarenja na teritoriji Republike Srbije.

Više javno tužilaštvo se oglasilo povodom slučaja

- U toku do sada preduzetih radnji, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je 10. februara 2026. godine osumnjičeni E.N., prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid, u posebno napravljenim bunkerima u autobusu, sakrio ukupno 200 boksova cigareta, ukupne procenjene vrednosti oko 820.000,00 dinara - saopšteno je iz VJT u Novom Sadu.