Slušaj vest

Njihova tela nađena su jutros, a sumnja se daje za njih bio koban rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi, koji su izazvali gušenje ugljen-monoksidom.

Komšije otkrivaju da je Marko bio veoma posvećen sređivanju svog doma.

"Želeo je svoj mir pored reke"

Kobna vikendica bila je u Markovom vlasništvu, a njegov prijatelj Dragan, inače moler po struci, došao je da mu pomogne kako bi radovi što pre bili gotovi.

- Do pre neki dan na toj kući nije bilo ni prozora. Marko je bio presrećan što konačno sve sređuje, želeo je da završi radove pre nego što krene prava sezona. Bio je divan dečko, neverovatno vredan i radan. Svi smo u šoku, saznali smo iz medija i ne možemo da dođemo sebi - ispričale su komšije.

1/5 Vidi galeriju Dva druga iz Banje Koviljače pronađena mrtva u vikendici na obali Drine Foto: Instagram printscreen/Jadarpress Loznica

.

Kobna žurba i hladna noć

Pretpostavlja se da su mladići, u želji da maksimalno iskoriste vreme i rano ujutru nastave sa molerskim poslovima, odlučili da prenoće u objektu. Kako kuća još uvek nema priključenu struju, koristili su agregat koji je postao koban. Sumnja se da su zaspali dok je mašina radila u zatvorenom prostoru.

Ugljen-monoksid ih je, kako se sumnja, savladao u snu, bez ikakvog upozorenja ili šanse da pozovu pomoć.

Muk u Banji Koviljači i na Gučevu

Dok se Banja Koviljača oprašta od Marka, na Gučevu vlada jednak muk zbog gubitka Dragana. Prijatelji na društvenim mrežama dele njihove fotografije uz poruke da ovakvu dobrotu i radnu etiku svet retko viđa.

„Putujte sa anđelima, dobri naši. Otišli ste zajedno, radeći i gradeći, onako kako ste i živeli - pošteno i čestito,“ glasi jedna od poruka koja se deli mrežama.