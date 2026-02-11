Slušaj vest

Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je dvojicu vozača "folksvagena", starosti 48 i 37 godina, koji su upravljali vozilima sa 2,15, odnosno 1,71 promila alkohola u organizmu. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola odmah su isključeni iz saobraćaja.

Takođe, pripadnici Saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja i trojicu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom psihоaktivnih supstanci. Reč je o vozačima "forda" (32), "sitroena" (37) i "BMW-a" (39), kod kojih je utvrđeno prisustvo kokaina.

Pored toga, još jedan vozač "forda" (32) isključen je iz saobraćaja jer je odbio da se podvrgne alkotestiranju.

Svim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Policija apeluje na vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili droga, jer time direktno ugrožavaju sopstvenu i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.