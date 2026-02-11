Slušaj vest

Danas poslepodne došlo je do saobraćajne nezgode u Partizanskoj ulici u Novom Sadu, kada su se sudarili vozilo Hitne pomoći iz jedne Opštine u Vojvodini i putničko vozilo.

U ovoj saobraćajnoj nesreći povređene su tri osobe.

Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu, doktora Zorana Krulja, njihove dve lekarske ekipe intervenisale su po prvom prioritetu u 12 časova i 29 minuta.

U sudaru vozila Hitne pomoći i automobila u Novom Sadu, povređene su tri osobe, muškarci starosti 39 godina i 55godina  i ženska osoba (55).

Svi su nakon inicijalnog zbrinjavanja u svesnom stanju prevezeni u Urgentni centar KCV-a.

 Kurir.rs/192_rs

