Slušaj vest

Danas se u Kruševcu dogodilo se brutalno ubistvo. Kako je potvrđeno Kuriru, sin je usmrtio majku ubodima nožem.

Policija je izašla na teren i trenutno se obavlja uviđaj, a osumnjičeni je uhapšen. U pitanju je J. B. (32)

- Sumnja se da je u kući nožem ubo majku (59). Nesrećna žena je podlegla povredama - kaže izvor.

Mladić je ubrzo uhapšen i određen mu je prišvor u trajanju od 48 sati.

Oglasio se i PU Kruševac:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (1994) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanevši joj povredu od koje je preminula.