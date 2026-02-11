Slušaj vest

U vekoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i UKP-a jutros je uhapšeno troje muškaraca, za koje se sumnja da su pripadnici kavačkog klana, a kod njih je pronađena gomila oružja, eksploziv, droga, ali i oprema za maskiranje i praćenje.

Kako je Kurir već pisao, sumnja se da su "kavčanI" planirali u Srbiji likvidacije visokih državnih funkcionera.

Podsetimo, zaplenjeno je osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, dva kilograma eksploziva, snajper sa optičkim nišanom.

Pogledajte šta je sve pronađeno kod osumnjičenih:

1/4 Vidi galeriju Oružje, oprema i maske nađeni kod "kavčana" Foto: Kurir

- Zaplenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dve silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla - otkriva izvor Kurira šta je sve zaplenjeno.

Tokom pretresa, pronađena je i veća količina novca.

Kako izvor Kurira otkriva, istraga UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu počela je posle dobijanja operativnih podataka da su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista koji planira likvidacije. Naš izvor dodaje da je ovo veliki uspeh i da je rezultat ozbiljnog rada na terenu koji je trajao nekoliko meseci.

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

- Da je opasnost koja je pretila bila ozbiljna najbolje svedoči količina kokaina koji je pronađen, ali i silikonske maske koje pripadnici kriminalnih klanova koriste za likvidacije, veća količina eksploziva, ali i snajper sa optičkim nišanom.