Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije PU za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koji se sumnjiči da na teritoriji republike Srbije Kao pripadnik "vračarskog klana", vrši krivična dela "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala".

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Novog Sada i kod njega pronašla falsifikovani pasoš Federacije Bosne i Hercegovine, tri mobilna telefona i zaštitni prsluk, odnosno pancir.

Proverom je utvrđeno da je za N. T. 14.2.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana potraga po zahtevu Drugog OJT u Beogradu zbog krivičnog dela "prinude", kao i da je 7.4.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "razbojništvo", a za koje je pravnosnažno osuđen na šest meseci zatvora sa izdržavanjem kod kuće uz primenu elektronskog nadzora.

Hapšenje vračarca u Novom Sadu Izvor: MUP

Takođe, za osumnjičenim je 9.10.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica po zahtevu Drugog osnovnog suda u Beogradu, a zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "prinuda".