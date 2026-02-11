Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP u Direkciji policije, UKP-PU za grad Beograd, Uprave za Tehniku i BIA, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, TOK, uhapsili su tri lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje i promet opojnih droga i nedozvoljeno proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz krivičnog Zakonika Republike Srbije.

Hapšenje pripadnika kavačkog klana u Beogradu Izvor: Mup Srbije

Kod osumnjičenih je prilikom pretresa stanova i vozila pronađeno i oduzeto oko 8 kilograma opojne droge kokain, oko 4 kilograma opojne droge hašiš i marihuana, snajperska puška, više komada pištolja i municije, eksplozivna naprava i vise granata za rucni raketni bacac, ručni raketni bacač, gumene maske za lice, više komada tehničkih uređaja za snimanje i ometača signala, kao i velika količina novca.

Oružje, oprema i maske nađeni kod "kavčana" Foto: Kurir

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnom JTOK u Beogradu.

Podsetimo, višemesečnu istragu sproveli su pripadnici MUP i VJT u Beogradu.