Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u sedištu, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave za tehniku i Bezbednosno-informativne agencije, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kod osumnjičenih je prilikom pretresa stanova i vozila oduzeto oko osam kilograma opojne droge kokain, oko četiri kilograma opojne droge hašiš i marihuana, snajperska puška, više komada pištolja i municije, eksplozivna naprava, više granata za ručni raketni bacač, ručni raketni bacač, gumene maske za lice, više komada tehničkih uređaja za snimanje i ometača signala, kao i velika količina novca.

Oružje, oprema i maske nađeni kod "kavčana" Foto: Kurir

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnom Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu - izjavio je Dačić.

Pogledajte kako su uhapšeni u nastavku:

Hapšenje pripadnika kavačkog klana u Beogradu Izvor: Mup Srbije

