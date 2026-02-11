Slušaj vest

Iako su likvidacije Igora Dedovića i Jovana Vukotića teško pogodile vrh škaljarske kriminalne organizacije, nezvanični obaveštajni podaci ukazuju da taj klan ni izbliza nije ugašen - zelenašenje je ostalo jedan od najstabilnijih izvora njihovih prihoda.

Prema istim informacijama, operativni podaci bezbednosnih službi pokazuju da se članovi ili bliske osobe te grupe kamatašenjem bave širom Crne Gore, da su indirektno ili direktno povezani sa nekim od pripadnika navijačke grupe "Varvari", ali i da su znali da se međusobno sukobe oko podele teritorija, prevashodno vezano za distribuciju kokaina.

Igor Dedović i Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva

Potkrepljujući te podatke, navode da se tim poslom na Cetinju bavi visokorangirani "škaljarac" T. Jovanović, koji navodno u poslednje vreme na tom planu tesno sarađuje sa jednim od njegovih saradnika M. Vuksanovićem. Od cetinjskih "škaljaraca" i bliskih im osoba, aktivni su i M. Mašanović, N. Đukanović, M. Vušurović, P. Vujović, M. Grgurović, D. Rudović, R. Stanojević, R. Vujović, J. Kaluđerović, S. Čelebić, L. Vujović, L. Špadijer, B. Pejović, braća Đurović...

Jedan od izvora "Vijesti" tvrdi da se S. Kovač sa Cetinja nedavno vratio iz zatvora u Austriji, što će, prema njegovim rečima, pojačati njegovo učešće u poslovima zelenašenja "koje je obavljao i dok se nalazio u zatvoru preko pojedinih mlađih osoba".

Obaveštajni izvori ukazuju da škaljarska OKG zelenašenje koristi ne samo kao izvor profita, već i kao mehanizam kontrole - nad teritorijom, dužnicima i sopstvenim operativcima.

U tim poslovima aktivni su i brojni pojedinci iz Podgorice, a kao jedan od najznačajnih organizatora tog nezakonitog posla pominje se višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela M. Radulović. Objašnjava se da operativni podaci pokazuju da iz njegovog prioritetnog zelenašenja, često proističu i teža krivična dela - podmetanje eksplozivnih naprava, iznude, naplate zelenaških dugova, fizički napadi u cilju zastrašivanja, ali i krijumčarenje i distribucija narkotika:

"On često sa saradnicima taj posao realizuje delom i pod paravanom nabavke skupih vozila, opravke vozila i dr.", rekao je jedan od izvora.

Obaveštajni podaci govore i da je došlo do nesuglasica između njega i braće V. i F. Jovović, a oko podele teritorija vezano za distribuciju kokaina na području Danilovgrada i Podgorice. Sagovornik tvrdi da kriminalna grupacija okupljena oko te braće duže predstavlja značajan bezbednosni izazov.

Prema istim podacima, deo te grupacije tesno je povezan i sa delom navijačke grupe "Varvari", odnosno da jedan od vođa M. Mihailović blisko sarađuje sa V. Jovovićem i njegovim saradnicima i na planu zelenašenja. Kao jedan od najznačajnijih zelenaša u istom kontekstu, navodi se i M. Šaranović.

Foto: ABA Liga/Budućnost Voli

Vukadinovićeva grupa

Posebno mesto u operativnim podacima u vezi sa zelenašenjem zauzima grupa Podgoričanina J. Vukadinovića, koju izvori nazivaju jednom od najjačih poluga za obračune sa suprotstavljenim kavačkim klanom. I ta grupacija, kažu sagovornici, već duže predstavija veliki bezbednosni izazov u Crnoj Gori, a taj Podgoričanin se zbog jake logistike od više saradnika iz Crne Gore i inostranstva, tretira kao jedan od aktuelnih vođa škaljarske organizovane kriminalne grupe. Na to, tvrde, ukazuje i njegova vrlo rasprostranjena saradnička mreža u zemiji i inostranstvu, a karakteriše ga i beskrupuloznost u postupanju i prema najbližim saradnicima.

Navode i da za izvršenje teških krivičnih dela, Vukadinović koristi najbliže saradnike, ali i brata P. Vukadinovića.

"Većina pripadnika grupacije J. Vukadinovića za njegov i svoj lični interes bavi se i zelenašenjem".

Zelenašenje predstavlja ozbiljno krivično delo i duboko je ukorenjeno u organizovani kriminal. Žrtve su obično osobe u teškoj finansijskoj situaciji i ne mogu dobiti kredite od banaka. Reč je, tvrdi izvori, o enormno visokim kamatama - na mesečnom nivou često od 10 do 20 odsto, ali i više. U slučaju kašnjenja, zelenaši često koriste pretnje, fizičku silu ili oduzimanje nepokretnosti (kuća, stanova, vozila i dr.), koji služe kao nezvanični zalog, često se sklapaju fiktivni kupoprodajni ugovori kod notara kako bi zelenaši mogli da preuzmu imovinu žrtve ako dug ne bude vraćen.