Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo
Saopštenje
PRESRELI TAKSISTU USRED NOĆI, PA UPERILI PIŠTOLJE U NJEGA! Muškarac (36) "spakovao" 5 KILOGRAMA droge uredno u sportsku torbu: Pogledajte snimak hapšenja!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. V. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko pet kilograma amfetamina.
Policija je pregledom taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni pronašla oko pet kilograma opojne droge amfetamin.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši