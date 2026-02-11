Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. V. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko pet kilograma amfetamina.

Policija je pregledom taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni pronašla oko pet kilograma opojne droge amfetamin.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaU BEOGRADU ZAPLENJENO 2,8 KILOGRAMA AMFETAMINA: Policija uhapsila dve osobe, evo šta im je još nađeno u autu (FOTO)
2.jpg
HronikaU PANČEVU PRONAĐENA VELIKA KOLIČINA ZAKOPANE DROGE: Policija zaplenila 25 kilograma amfetamina, uhapšena jedna osoba!
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.02.16 (2).jpeg
HrvatskaMUNJEVITA AKCIJA POLICIJE U SPLITU: Pao mladić (24), kod sebe imao ogromne količine droge vredne više od 200.000 EVRA, a to nije sve (FOTO)
Droga Zaplena Hrvatska
HronikaPOLICIJA U TITELU UHAPSILA ŽENU (43): Pronašli joj drogu u rancu i u kući
WhatsApp Image 2024-12-27 at 12.44.52 PM.jpeg