J. B. (32) iz Kruševca osumnjičen je da je danas u porodičnoj kući ubio svoju majku B.B. (59).

Navodno, tom užasu je prethodila svađa.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Kruševcu, on je majci nožem zadao jedan ubod u predelu vrata i jedan u predelu stomaka. Time joj je naneo smrtonosne rane. Ona je preminula na licu mesta.

Screenshot 2026-02-11 184402.jpg
Sin ubio majku u Kruševcu Foto: printscreen društvene mreže

Biljana je bila medicinska sestra pred penzijom.

Sa suprugom je imala troje dece.

collage.jpg
Screenshot 2026-02-11 122626 copy.png
Hapšenje vračarca u Novom Sadu
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg