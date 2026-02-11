Hronika
OVO JE MONSTRUM KOJI JE UBIO MAJKU U KRUŠEVCU! Posvađali se, on je izbo nožem u porodičnoj kući
J. B. (32) iz Kruševca osumnjičen je da je danas u porodičnoj kući ubio svoju majku B.B. (59).
Navodno, tom užasu je prethodila svađa.
Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Kruševcu, on je majci nožem zadao jedan ubod u predelu vrata i jedan u predelu stomaka. Time joj je naneo smrtonosne rane. Ona je preminula na licu mesta.
Sin ubio majku u Kruševcu Foto: printscreen društvene mreže
Biljana je bila medicinska sestra pred penzijom.
Sa suprugom je imala troje dece.
