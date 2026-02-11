Slušaj vest

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Bačkoj Palanci, a pričinjena šteta na oba vozila je ogromna — od kojih je jedan završio prevrnut!

Naime, kako prenosi do nesreće je došlo na uglu ulica Živojina Mišića i Šafarikove.

Vozač crnog vozila je, prema dostupnim saznanjima, hitnom pomoći odvezen sa lica mesta na nosilima, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.

Kurir.rs/backapalankadesavanja

