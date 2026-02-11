Večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u Bačkoj Palanci na uglu Živojina Mišića i Šafarikove. Jedno vozilo se prevrnulo, a vozač crnog automobila hitnom pomoći odvezen u bolnicu, dok povrede još nisu poznate.
Sudar dva vozila
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Bačkoj Palanci, a pričinjena šteta na oba vozila je ogromna — od kojih je jedan završio prevrnut!
Naime, kako prenosi do nesreće je došlo na uglu ulica Živojina Mišića i Šafarikove.
Vozač crnog vozila je, prema dostupnim saznanjima, hitnom pomoći odvezen sa lica mesta na nosilima, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat.
Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs/backapalankadesavanja
