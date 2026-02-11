Slušaj vest

Muškarac srpskog porekla iz Milvokija optužen je za ubistvo žene sa kojom je živeo, nakon što ju je, prema navodima tužilaštva, izbo više od 20 puta, a zatim njenom detetu poslao poruku u kojoj priznaje zločin.

Prema informacijama tužilaca, policija je u četvrtak, 5. februara, kasno uveče pozvana u stan, nakon što je jedno od dece 44-godišnje Amande Varisko primilo uznemirujuće poruke.

Kada su policajci stigli na lice mesta, zatekli su ženu kako leži na podu stana bez znakova života. Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali je Varisko preminula na licu mesta prenosi Fox6.

Za ubistvo je optužen 39-godišnji Mile Dukić, koji se tereti za namerno ubistvo prvog stepena, kao i za dva krivična dela kršenja uslova kaucije.

Foto: Printscreen

Poruka detetu

Prema krivičnoj prijavi, Dukić je policajcima prilikom hapšenja navodno rekao: "Nisam to hteo da uradim."

Istražiocima je ispričao da su se on i Varisko viđali povremeno, ali da nisu bili dugogodišnji partneri. Tvrdi da je svađa izbila nakon što je Varisko primila telefonski poziv drugog muškarca i pokušala da napusti stan.

Priznao šta je uradio

Tužilaštvo navodi da je Dukić priznao da ju je više puta udario, a zatim izbo nožem.

Obdukcija je pokazala da je Varisko zadobila 22 ubodne rane u predelu grudi i stomaka, kao i dodatne povrede na rukama i šakama, što ukazuje da je pokušavala da se odbrani.

Foto: Printscreen

Nakon napada, Dukić je, prema navodima istrage, poslao poruku ćerki žrtve u kojoj je napisao: "Ubio sam ti mamu, bila je bezobrazna i ružno je pričala sa nekim tipom."

Raniji slučajevi

Sudski zapisi pokazuju da je u trenutku ubistva protiv Dukića već bilo otvoreno nekoliko postupaka u okrugu Milvoki, uključujući slučajeve kršenja kaucije i uznemiravanja. Porodica žrtve pokrenula je kampanju za prikupljanje novca kako bi pokrila troškove sahrane.