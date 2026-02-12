Slušaj vest

Meštani Banje Koviljače odakle je i Marko G. (34) koji je tragično stradao sa svojim prijateljem i kolegom, su govorili o ovom mladiću i njegovoj porodici. Prema njihovim rečima radi se o izuzetno poštenoj i vrednoj porodici, o kojoj je Marko preuzeo brigu nakon tragedije koja ih je nedavno zadesila.

Podsetimo, sumnja se da su dvojica mladića, Marko G. i Dragan P, čija su tela pronađena u nedovršenoj kući kod Loznice stradala od trovanja i to izduvnim gasovima iz agregata.

- Ovo je velika tragedija za celu Banju Koviljaču. Marko je ovde odrastao, poznavala sam ga od malih nogu. Nedavno mu je preminuo otac, a on je tada preuzeo brigu o porodici i domaćinstvu. Živeo je sa majkom i dve sestre, kojima je bio izuzetno posvećen. Trudio se da im ništa ne zafali - rekla je komšinica porodice stradalog muškarca.

Dva druga iz Banje Koviljače pronađena mrtva u vikendici na obali Drine

Prema saznanjima, Marko je radio od najranijeg doba i privređivao porodici.

- On je bio vredan još kao dečak. Imao je i svoj tepih servis, nije birao šta će da radi, važno mu je bilo samo da pošteno zaradi. Cela njegova porodica je izuzetno radna i poštena. Majka mu je radila u prodavnici. Ona i sestre su u šoku. Izjavila sam im saučešće. Čula sam da jedna sestra ne želi da prihvati da je Gliša, kako ga mi ovde zovemo, preminuo. Ne znam šta da kažem, veliki šok i tragedija za celo naše mesto - kazala je prijateljica Markove majke.

