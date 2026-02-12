Slušaj vest

Jutros oko 5h izbio je požar u Maloj Gostioni na Paliću. Vatra se brzo proširila i zahvatila ostale objekte, a uprkos brzoj meri vatrogasaca objekat je skoro potpuno izgoreo. 

Reporterka Aleksandra Orlić našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama o nesreći:

Aleksandra Orlić
Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Nema žrtava, ali zaista je šteta u svakom drugom smislu veoma velika i može se reći da je otišao jedan od glavnih simbola Palića, pa i Subotice. Mala Gostiona je restoran koji postoji dva veka. Izgrađen je 1850. godine, to je bila preteča Male Gostione i evo u kontinuitetu toliko godine postoji. Nažalost ne zna se uzrok požara, ali svakako je velika katastrofa budući da je gotovo ceo objekat izgoreo i ostalo je samo zgarište.

Orlić kaže da se vatra, širila velikom brzinom i uprkos velikom broju vatrogasnih ekipa koje su sada na terenu, vatra nije ugašena i dalje:

- Vatrogasci se već treći sat neumorno bore da bi lokalizovali požar i ugase vatru. Požar još nije do kraja lokalizovan, što se svakako može videti. Tu su ekipe, imamo 8 kamiona vatrogasnih koje su trenutno na terenu. Videli smo i nekoliko vozila koja su odlazila do vatrogasne stanice da dopune vodu, a posle su se vraćala ovde - kaže Orlić i dodaje:

Aleksandra Orlić
Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

 - Ovo je velika šteta za Palić i verujem da nema osobe koja bar jednom ako je bila na Palićui  nije odsela i uživala u Maloj Gostioni budući da je gotovo na rugu samog jezera a svakako je Mala Gostiona bila godinama i poprište svih mogućih svetskih zvezda kinematografije naše domaće pa i regionalne jer kada se održava festival evropskog filma na Paliću, ovde su mnogi odsedali, ručali, razgovarali.

Reporterka ističe da je Mira Banjac u ovom restoranu imala svoj sto i uvek je sedela na istom mestu, te da su brojni drugi gosti iz raznih struktura života i rada dolazili u jedan simbol Palića. 

GORI POZNATI RESTORAN NA PALIĆU! Veliki požar zahvatio i okolne kuće, vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju - načinjena ogromna šteta Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNAPRAVIO HAOS U BEOGRADU ZBOG OTKAZA: Polio benzinom čitav objekat i pobegao, bivše kolege spasile lokal!
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.30 copy.jpg
StarsPEVAČICA OTKRILA DETALJE POŽARA: Treći put se suočavam s paklom! Izgoreli stambeni objekat i automobil: Već duže vreme sam izložena psihičkom zlostavljanju
marina-radosavljevic.jpg
HronikaNEPOZNATA OSOBA IZAZVALA POŽAR NA VOŽDOVCU Ogromna materijalna šteta, plamen odneo više automobila i deo kuće!
shutterstock-579814270.jpg
HronikaDRAMA NA AUTO-PUTU KOD RUME: Guma na kamionu planula u vožnji, umalo da izgore kupljena vozila, ovo su detalji (foto)
collage.jpg
Hronika"OTIŠLA SAM NA POSAO, A DECA SU MI IZGORELA U POŽARU!" Slavica je izgubila dvoje mališana a do poslednjeg dana se borila sama: Nisam imala ničiju pomoć!
Slavica Tofilović

LJUDI MASOVNO DOBIJAJU TRAUME - SVI ZOVU HITNU POMOĆ ZBOG ISTE STVARI! Oglasili se lekari: uputili hitan apel na sve Izvor: Kurir televizija