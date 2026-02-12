Slušaj vest

Jutros oko 5h izbio je požar u Maloj Gostioni na Paliću. Vatra se brzo proširila i zahvatila ostale objekte, a uprkos brzoj meri vatrogasaca objekat je skoro potpuno izgoreo.

Reporterka Aleksandra Orlić našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama o nesreći:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Nema žrtava, ali zaista je šteta u svakom drugom smislu veoma velika i može se reći da je otišao jedan od glavnih simbola Palića, pa i Subotice. Mala Gostiona je restoran koji postoji dva veka. Izgrađen je 1850. godine, to je bila preteča Male Gostione i evo u kontinuitetu toliko godine postoji. Nažalost ne zna se uzrok požara, ali svakako je velika katastrofa budući da je gotovo ceo objekat izgoreo i ostalo je samo zgarište.

Orlić kaže da se vatra, širila velikom brzinom i uprkos velikom broju vatrogasnih ekipa koje su sada na terenu, vatra nije ugašena i dalje:

- Vatrogasci se već treći sat neumorno bore da bi lokalizovali požar i ugase vatru. Požar još nije do kraja lokalizovan, što se svakako može videti. Tu su ekipe, imamo 8 kamiona vatrogasnih koje su trenutno na terenu. Videli smo i nekoliko vozila koja su odlazila do vatrogasne stanice da dopune vodu, a posle su se vraćala ovde - kaže Orlić i dodaje:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je velika šteta za Palić i verujem da nema osobe koja bar jednom ako je bila na Palićui nije odsela i uživala u Maloj Gostioni budući da je gotovo na rugu samog jezera a svakako je Mala Gostiona bila godinama i poprište svih mogućih svetskih zvezda kinematografije naše domaće pa i regionalne jer kada se održava festival evropskog filma na Paliću, ovde su mnogi odsedali, ručali, razgovarali.

Reporterka ističe da je Mira Banjac u ovom restoranu imala svoj sto i uvek je sedela na istom mestu, te da su brojni drugi gosti iz raznih struktura života i rada dolazili u jedan simbol Palića.

GORI POZNATI RESTORAN NA PALIĆU! Veliki požar zahvatio i okolne kuće, vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju - načinjena ogromna šteta Izvor: Kurir televizija

