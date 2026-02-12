Slušaj vest

Snajper sa optikom, ručni raketni bacač, eksploziv, silikonske maske, kriptovani telefoni i, kako Kurir saznaje, spisak za likvidacije - sve to pronađeno je u akciji koja je, prema navodima istrage, sprečila novo krvoproliće u Beogradu.

Naime, ogranak kavačkog klana, za koji se veruje da je delovao pod direktnom komandom odbeglog vođe Radoja Zvicera, navodno je pripremao precizno planirane likvidacije, a izvršenje je, prema istim informacijama, trebalo da bude plaćeno kokainom.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Sve je počelo kada su operativni podaci o dolasku snajperista pokrenuli višemesečnu istragu koja je kulminirala jednim od najvećih hapšenja u poslednje vreme. Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, tvrdi za emisiju "" da im mete nisu bile samo pripadnici suparnilčkih klanova, već i ljudi iz političkog i bezbedonosnog vrha:

- Setimo se i da su dvojica snajperista ušla u Srbiju a meta im je bio državni funkcioner. Iz zaplenjenog materijala možemo videti šta su nameravali. Imali su vrhunsku opremu optičkog nišana. Tu je bila i droga - istakao je Nedić.

Božidar Spasić, bivši šef operativnog tima službe državne bezbednosti kazao je da godinama unazad policija nije uhapsila tako značajnu kriminalnu grupu:

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je pravi trenutak da se kaže "bravo" srpskoj policiji. Ako se oni predstavljaju kao narko dileri, šta će njima to oružje? Očito da ovo nije samo narko grupa. Narkotici su im pokriće za ono zbog čega ih je neko poslao u zemlju. Ovde je bilo municije da se ratuje mesec dana. Mi ovde imamo jednu jako dobro organizovanu grupu - kaže Spasić i dodaje:

- Naša policija ih je otkrila na vreme, već tri meseca su ih pratili. Predsednik je već najavio da su došli snajperisti, sada postoji njihov manjak i vrlo ih je teško nabaviti na kriminalnom tržištu. Iza ove grupe stoje određene službe bezbednosti iz zemalja u regionu. Svi su posedovali lažne pute isprave izdate u nekim budžacima stranih službi.

1/4 Vidi galeriju Oružje, oprema i maske nađeni kod "kavčana" Foto: Kurir

Postojao spisak A i spisak B Spasić tvrdi da je određeni broj ljudi nazirao ovakav epilog, te da je plan bio da se unutar blokaderskih protesta izvede napad koji bi se stavio na teret vlastima. Tvrdi i da je Zvicer nazirao rad ove grupe:

- Srpska policija je juče hapsila teroriste i narko dilere na području Beograda, a crnogoroska je obilazila vilu Radoja Zvicera. Oprezno se ulazilo kako se nešto ne bi pomerilo, to je kuća sačinjena od heroina. Ovde se radi o jednoj ozbiljnoj grupi koja je pripremljena za terorističke akcije - kaže Spasić i dodaje:

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

- Kada se govori o spiskovima, čak smo i na fotografijama imali određene telefone, jedni su imali kripto zaštitu. Imali smo spisak A i spisak B. Spisak A sadrži plan likvidacije kompletnog srpskog rukovodstva, te likvidacija visokih političkih oficira. Spisak B su bili ljudi koji duguju određen novac Zviceru.

