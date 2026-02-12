Slušaj vest

Glavni akteri krađe izgleda nisu ni pomišljali da će ih snimiti kamere.

- U blizini Botaničke bašte ova dva "gospodina" kradu točak/gumu sa automobila, tako da znate da se pripazite, nama su ukrali. Dobili smo večeras snimak od komšinice i ja ne znam šta nam je sad dalji korak - navedeno je u opisu objave.

Zabrinuti ljudi su jasno stavili do znanja da im je cilj takođe da upozore druge.

Ljudi su u komentarima osudili osobe sa snimka, a mnogi nisu birali reči.

(Kurir.rs/Telegraf)

