Neverovatan snimak skidanja guma sa automobila dokumentovan je u samom centru Beograda, nadomak Botaničke bašte.
Evo šta su uradili
ZAPANJUJUĆI SNIMAK U GLUVO DOBA NOĆI KOD BOTANIČKE BAŠTE: Pogledajte šta rade ova dva "gospodina", ljudi pobesneli u komentarima (VIDEO)
Glavni akteri krađe izgleda nisu ni pomišljali da će ih snimiti kamere.
- U blizini Botaničke bašte ova dva "gospodina" kradu točak/gumu sa automobila, tako da znate da se pripazite, nama su ukrali. Dobili smo večeras snimak od komšinice i ja ne znam šta nam je sad dalji korak - navedeno je u opisu objave.
Zabrinuti ljudi su jasno stavili do znanja da im je cilj takođe da upozore druge.
Ljudi su u komentarima osudili osobe sa snimka, a mnogi nisu birali reči.
(Kurir.rs/Telegraf)
