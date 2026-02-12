Slušaj vest

Pripadnici UKP, kako Kurir saznaje, uhapsili su juče nekoliko osumnjičenih za krivična dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca.

Prema nezvaničnim informacijama, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti ljudi različitih profesija koji su se povezali sa ciljem sticanja velike protiv pravne imovinske koristi, a na štetu budžeta Republike Srbije.

- Sprečavanje krijumčarenja cigareta, nafte I naftnih derivata je deo operativnog rada i istrage UKP. Kriminalističkim inspektorima su u fokusu špediteri, carinici, granični policajci, sva pravna i fizička lica koja se bave nelegalnim izvozom i uvozom pomenutih roba - otkriva izvor Kurira.
Novac zaradjen krijumčarenjem, koje se najčešće obavlja brodovima i drumskim prevozom, kako se sumnja, osumnjičeni ubacuju u legalne tokove.

- UKP je kao jedan od glavnih prioriteta u svom radu stavio borbu protiv ovog vida kriminala - otkriva izvor Kurira.

