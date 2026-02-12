Slušaj vest

Dan posle tragedije u kojoj su izgubili dvojicu sugrađana meštani Banje Koviljače još ne mogu da veruju kakav je okrutan plan sudbina skovala i zauvek odnela dva mlada života. Beživotna tela dvojice mladića Dragana P. (32) i Marka G. (34) nađena su juče ujutru u vikendici kraj nasipa, na kojoj su prethodnog dana radili, a onda ostali da prenoće što se po njih ispostavilo kao kobna odluka.

Tokom jučerašnjeg dana na društvenim mrežama od njih su se biranim rečima opraštali prijatelji, poznanici, komšije, kao i oni koji ih nisu poznavali, ali su bili rastuženi tragičnim gubitkom dva mlada života. O ovom slučaju policija se nije oglašavala zvaničnim saopštenjem, a prema onome što se po mestu priča sumnja se da je za njih bio fatalan rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi unutar vikendice u kojoj su nađeni.

Vikendica je pripadala Marku i on je želeo da je uredi, uradi izlolaciju pa su počeli da je oblažu stiroporom. Posao su trebali da nastave u sredu ujutru pa su njih dvojica ostali da prenoće dok je majstor, koji je takođe iz Koviljače, otišao kući da prespava.

Posao nisu nastavili jer ih je juče ujutru zatekao mrtve. Posle uviđaja koji je obavilo lozničko Osnovno javno tužilaštvo, slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Šapcu, koje je naložilo obdukciju tela sa toksikologijom i čekaju se rezultati koji treba da pokažu da li

je uzrok smrti dvojice mladića trovanje ugljen-monoksidom, kako se sumnja.

Meštani o Draganu i Marku imaju samo reči hvale, kako je juče kazao jedan, ''bili su momci na mestu, ne bi ni mrava zgazili'', i nisu trebali ovako da odu sa ovoga sveta.

- Dragana znam otkako je imao tri, četiri godine, živeo je na nekih 200, 300 metara od moje kuće - kaže jedan od njegovih starijih komšija Miroslav Savić.

- Strašno je da se tako nešto desi, naročito mladim ljudima, a posebno takvima kakav je bio Dragan koga sam znao od malih nogu. On je bio izuzetno dobar momak, a u kakvoj je sredini odrastao, kakvim okolnostima, neverovatno je da je takav postao. Odgajila ga je baba koja je bila izuzetno dobra žena. Bio je vredan, marljiv, radio je molerske poslove, pored moje kuće prolazi je ulicom svaki dan, i nikada se nije desilo da se nije javio, pitao - kako sam, šta radim i slično. Dragan je i kod mene dolazio da kreči, ma momak na mestu, a živeo je sam u kući. Iako se bavio molerajem uvek je bio pedantan, čist, i sada je radio na vikendici kod Marka. Njih dvojica su se družili, poznajem i Markovu majku, a znao sam mu i oca, to su isto čestiti, dobri ljudi, velika je šteta da se ovo desi. Tuga, baš tragična sudbina da tako odu dva mlada, čestita čoveka - priča Savić.

Kako kaže, koga god je sreo u Koviljači ljudi ne mogu da veruju šta se desilo.

- Otkako se pročulo za ovu tragediju ljudi su zapanjeni, u neverici, i svima je teško. Malo je ovo mesto, svi se manje-više znamo, a Dragana i Marka pamtićemo samo po dobru – kaže on.

Marko je, pričaju meštani, mnogo voleo Drinu i pecanje, želeo je da sredi vikendicu, da ima uređeno mesto gde može da boravi i bude što bliže reci, ali eto, ne da dade mu se.

Koviljača ne pamti u skorije vreme sličnu nesreću, žali za dvojicom mladića koje će na dostojanstven način ispratiti. Umesto da narednih godina drugarstvo nastave u sređenoj vikendici, ona je bila mesto njihovog poslednjeg sna. Kako je neko opraštajući se od njih napisao: