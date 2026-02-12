Slušaj vest

Sinoć, 11. februara u večernjim satima, odigrala se prava drama u gradskom prevozu na liniji 50 u Beogradu.

U blizini opštine Rakovica došlo je do ozbiljnog incidenta kada je nepoznati muškarac, prema rečima očevidaca, bez povoda napao putnika koji je sedeo pored svoje majke.

Brutalno

Kako navode svedoci, napadač je najpre oko pet minuta vikao na njih iz sveg glasa, a zatim je muškarca, nakon navodno ničim izazvane verbalne torture, više puta udario u glavu, a sve pred očima njegove majke, koja ga je sve vreme molila da prestane.

Od siline udaraca, napadnutom je, kako se navodi, nos vidno deformisan, a sedišta i pod autobusa su bili krvavi.

- Udarao ga je iz sve snage pesnicama u glavu. Čoveku je nos bio potpuno deformisan, a krvi je bilo svuda po podu i sedištima. Najpotresnije je bilo gledati nesrećnu majku koja je sve vreme plakala i molila ga da prestane, pokušavajući da zaštiti sina - navodi izvor koji je medijima dostavio snimak.

Tvrdio da je bokser

Ono što dodatno uznemiruje jeste činjenica da se napadač tokom svog bezumnog čina hvalio da je bokser. Građani koji su se zatekli u autobusu kažu da je koristio upravo borilačke veštine kako bi naneo što teže povrede žrtvi koja nije pružala otpor.

Na snimku se čuje kako napadač tvrdi da je policajac, dok je, prema rečima očevidaca, prethodno govorio da je bokser.

Vozilo zaustavljeno nasred mosta

Vozač je zaustavio autobus nasred mosta, a putnici su zajedničkim snagama uspeli da savladaju agresivca i jedva ga izbacili iz prevoza.