Na jednom od najzahtevnijih međunarodnih policijskih takmičenja na svetu, UAE SWAT Challenge 2026, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije potvrdili su da znanje, disciplina i snaga nemaju granice.

U konkurenciji 109 elitnih ekipa iz 48 država, ekipa Žandarmerije osvojila je 30. mesto, dok je ekipa Specijalne antiterorističke jedinice zauzela 32. mesto, pokazujući da se Srbija ravnopravno nalazi među najspremnijim jedinicama na međunarodnoj bezbednosnoj sceni.

Rame uz rame sa elitom sveta u službi znanja, iskustva i bezbednosti Srbije.

