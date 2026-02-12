Slušaj vest

U skladu sa naredbom za veštačenje koju je juče donelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Šapcu, posle tragedije koja se dogodila u Banji Koviljači, obdukcija je obavljena u Loznici, od strane specijaliste sudske medicine, navodi se u odgovoru koji nam je danas dostavljen iz šabačkog VJT.

Vikendica u kojoj su nađena tela Foto: Instagram printscreen/Jadarpress Loznica

Nakon obdukcije sačinjava se zapisnik o obdukciji i dostavlja javnom tužilaštvu, za šta je potrebno izvesno vreme, tako da nam još nije dostavljen zapisnik o obdukciji. Prema preliminarnim rezultatima, odnosno usmenoj informaciji dobijenoj od strane obducenta, prilikom obdukcije nisu konstatovane povrede na telima Dragana P. (32) i Marka G. (34), navode iz VJT.

U vezi sa ovim slučajem naloženo je da se uradi i toksikološko-hemijska analiza, koja je poverena Vojno - medicinskoj akademiji u Beogradu.

Dragan P. Foto: Instagram printscreen/Jadarpress Loznica

- Centar za kontrolu trovanja - Odeljenje toksikološko hemijske analize, koja tek treba da postupi po naredbi i potom dostavi izveštaj ovom tužilaštvu - rekli su iz tužilaštva.

Podsetimo, u vikendici kod nasipa u Banji Koviljači juče ujutru, nađena su beživotna tela dvojicemeštana koji su tu prenoćili, a sumnja se da je za njih bio koban rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi usled čega je nastupilo trovanje ugljen monoksidom.

Marko G. Foto: Instagram printscreen/Jadarpress Loznica

Posle uviđaja koji je obavilo lozničko Osnovno javno tužilaštvo, slučaj vodi VJT u Šapcu, koje je naložilo obdukciju tela sa toksikologijom kako bi bili utvrđeni tačni uzroci ovog kobnog događaja.