STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE DRAGANA I MARKA KOJI SU NAĐENI MRTVI U VIKENDICI: Evo šta su pokazali prvi izveštaji, tužilaštvo naložilo i dodatnu analizu!
U skladu sa naredbom za veštačenje koju je juče donelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Šapcu, posle tragedije koja se dogodila u Banji Koviljači, obdukcija je obavljena u Loznici, od strane specijaliste sudske medicine, navodi se u odgovoru koji nam je danas dostavljen iz šabačkog VJT.
Nakon obdukcije sačinjava se zapisnik o obdukciji i dostavlja javnom tužilaštvu, za šta je potrebno izvesno vreme, tako da nam još nije dostavljen zapisnik o obdukciji. Prema preliminarnim rezultatima, odnosno usmenoj informaciji dobijenoj od strane obducenta, prilikom obdukcije nisu konstatovane povrede na telima Dragana P. (32) i Marka G. (34), navode iz VJT.
U vezi sa ovim slučajem naloženo je da se uradi i toksikološko-hemijska analiza, koja je poverena Vojno - medicinskoj akademiji u Beogradu.
- Centar za kontrolu trovanja - Odeljenje toksikološko hemijske analize, koja tek treba da postupi po naredbi i potom dostavi izveštaj ovom tužilaštvu - rekli su iz tužilaštva.
Podsetimo, u vikendici kod nasipa u Banji Koviljači juče ujutru, nađena su beživotna tela dvojicemeštana koji su tu prenoćili, a sumnja se da je za njih bio koban rad agregata, odnosno njegovi izduvni gasovi usled čega je nastupilo trovanje ugljen monoksidom.
Posle uviđaja koji je obavilo lozničko Osnovno javno tužilaštvo, slučaj vodi VJT u Šapcu, koje je naložilo obdukciju tela sa toksikologijom kako bi bili utvrđeni tačni uzroci ovog kobnog događaja.
Smrt dvojice muškaraca potresao je čitav kraj, a za Dragana i Marka svi imaju reči hvale.