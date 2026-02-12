Slušaj vest

Maloletni sestrić tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojane Savović, kako Kurir saznaje, bio je uhapšen u velikoj akciji tužilaštva i policije u kojoj su u jednom poznatom restoranu privedeni pripadnici vračarskog klana na čelu sa Aleksandrom Aleksićem, zvanim Kravica. Međutim, on je posle privođenja pušten jer nije bilo dovoljno dokaza za podnošenje krivične prijave i zadržavanje ovog sedamnaestogodišnjaka za učešće u iznudama i bombaškim napadima na kafiće i restoran širom Beograda u prethodnih nekoliko meseci. 

Bojana Savović Foto: Screenshot

Bojana Savović, podsetimo, javnosti je postala poznata kao jedno od "zaštitnih lica" Proglasa, koja aktivno učestvuje u tribinima na kojima kritikuje Ustav i zakone, ali i tome što je sa liderima opozicije na štandovima takozvane "studentske inicijative" prikupljala potpise za vanredne izbore. U izjavama za opozicione medije više puta je govorila o "vladavini prava", tvrdeći da institucije "ne odražavaju volju građana", građane je pozivala i na "građanska hapšenja", iznosila političke stavove i vređala kolege, zbog čega su protiv nje podnošene prijave Visokom savetu tužilaštva.

Privođenje vračaraca Foto: Kurir

Inače, Savović je, navodno, i jedna od najbližih saradnica Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, i karijeru je počela kao njena sekretarica. Upućena je u Više javno tužilaštvo u Beogradu, u Odeljenje za borbu protiv korupcije, ali je posle prebacivanja u Odeljenje za maloletnike počela otvoreno da napada instituciju u kojoj radi, a premešaj je pokušala da predstavi kao politički potez.

Posle hapšenja sina svoje rođene sestre, koji je prijavljen na istoj adresi kao i tužiteljka Savović, nije se oglašavala. 

- Sedamnaestogodišnji sin rođene sestre Bojane Savović, sedeo je za stolom u restoranu sa Kravicom i ostalim uhapšenima u trenutku kada su specijalci upali u restoran. Stavljene su mu lisice, i čak se vidi i na snimku spektakularnog hapšenja. Osim njega, za stolom su bila još trojica maloletnika i svi su pušteni posle privođenja. Međutim, operativne informacije ukazuju da je on "vojnik" Aleksandra Aleksića Kravice, odnosno vračarskog klana i da na dan hapšenja nije slučajno sa njim sedeo za stolom - otkriva izvor Kurira upućen u istragu.

Inače, kako je Kurir pisao, posle velikog hapšenja osumnjičenih koji se terete da su od vlasnika ugostiteljskih lokala i drugih biznismena zahtevali da im plate "reket" od 120.000 do 150.000 evra godišnje za zaštitu od takozvanog vračarskog klana, na lokal u kom su im stavljene istog dana je bačena bomba. Osumnjičeni za bombaški napad, podsetimo, priveden je narednog dana. 

Inače, o istrazi protiv Aleksića i njegove kriminalne grupe oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Kako je saopšteno Aleksić i trojica osumnjičenih saslušani su u tom tužilaštvu zbog sumnje da su sa više nepoznatih osoba u prethodnom periodu, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušali da prinude više oštećenih da im predaju velike novčane iznose kako bi im pružili zaštitu od takozvanog vračarskog klana, kao i jer su 3. februara tokom akcije hapšenja, ispred ugostiteljskog lokala na Zvezdari napali policijske službenike.

Hapšenje "vračaraca" Foto: VJT

- Svi osumnjičeni Aleksandar A. (29), Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21) su izneli odbrane, kojom prilikom je Aleksandar A. delimično priznao činjenične navode iz naredbe o sprovođenju istrage - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, što je sud prihvatio i odredio im pritvor.

Kako se navodi, sumnja se da su oni od 24. decembra prošle godine do 3. februara na više lokacija na teritoriji Beograda, u grupi koja je povezana radi vršenja krivičnih dela, a Aleksandar A. i vršenjem krivičnog dela iznuda, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušali da prinude oštećene da im predaju velike novčane iznose.

- Aleksandar A. i druga, za sada NN lica, u više navrata je uporno kontaktirao vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbeđena i zaštite od ozloglašenog “vračarskog klana”, preteći oštećenima i upozoravajući ih da će ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu imati "posla" sa navedenim klanom i da će od istih trpeti posledice po život i telo i po poslovanje firmi, ističući da je potrebno da mu plate iznose od 120.000 evra ili 150.000 evra godišnje kako bi bili zaštićeni - saopštilo je Više javno tužilaštva u Beogradu.

- Pretnje su upućivane porukama putem Vac ap aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićes ubijen", "nema ko da te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala - kaže izvor Kurira.

 Podsetimo, pripadnici ove grupe privedeni su u prostorije tužilaštva pod najjačim merama obezbeđenja koje se kod Palate pravde mogu videti samo kada policija privodi najokorelije kriminalce.

- Nekoliko "marica" u pratnji blindiranih vozila i policijskih džipova sprovelo je Kravicu i ostale na saslušanje - opisuje izvor Kurira.

Vračarskom klanu, podsetimo, sudi se pred Specijalnim sudom za tri ubistva i pet pokušaja  ubistava, a kao organizatori su označeni Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

