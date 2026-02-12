Slušaj vest

Tužilaštvo u Milvokiju podiglo je optužnicu protiv muškarca zbog toga što je svoju nevenčanu partnerku, sa kojom je živeo, nasmrt izbo 22 puta u grudi. Osumnjičeni je Mile Dukić, poreklom iz Srbije, a njegov kriminalni dosije ledi krv u žilama!

Protiv Dukića je podignuta optužnica za ubistvo s umišljajem, zbog brutalnog ubistva Amande Varisko (44), koje se dogodilo 5. februara ove godine.

Sudski spisi pokazuju da je Srbin od ranije poznat policiji. On je, kako navode američki mediji, 2008. godine osuđen za ubistvo, a protiv njega se trenutno vodi još jedan krivični postupak za proganjanje komšinice.

U trenutku kada je nesrećna žena ubijena, nalazio se na slobodi uz mere nadzora do početka suđenja.

Ćerki žrtve slao uznemirujuće poruke

Nakon nbrutalnog zločina, okrivljeni Dukić je, prema navodima iz istrage, poslao poruku ćerki svoj žrtve, u kojoj je napisao: "Ubio sam ti mamu, bila je bezobrazna i ružno je pričala sa nekim tipom".

Osumnjičeni MIle Dukić i žrtva Amanda Varisko Foto: Printscreen

Ćerkin dečko je izjavio da je došao na lice mesta kako bi se uverio da li je Amanda dobro. On je pokucao na vrata stana pre dolaska policije, ali mu osumnjičeni nije dozvolio da uđe. Prema prijavi, naveo je da mu je muškarac iz stana kroz vrata rekao: "Već sam ti rekao da je nema. Neću da te pustim unutra“.

Policija je potom ušla u stan i zatekla Amandu Varisko kako leži na podu pored kreveta, bez svesti i nije disala. Imala je više ubodnih rana u predelu grudi i stomaka, navodi se u prijavi.

Kako su naveli lokalni mediji, osumnjičeni Dukić je uhapšen na licu mesta.

- Nisam hteo to da uradim - navodno je rekao Dukić dok je policajac pokušavao da reanimira ženu.

Bio pijan

Ovo nije prvi put da se Mile Dukić suočava sa optužbama za ubistvo. Sudski zapisi pokazuju da je 2008. godine proglašen krivim "za ubistvo iz nehata".

- U tom slučaju, Dukić je upravljao automobilom marke "merkjuri kugar", kada je 22. avgusta 2008. udario u drvo u ulici Vest Morgan. Vozilo se kretalo brzinom od 60 do 65 kilometara na sat. Sa njim u automobilu bila su još trojica muškaraca, a jedan od njih je preminuo - navode izvori američkih medija i dodaju:

- Kako je kasnije utvrđeno, sva četvorica muškaraca u vozilu su konzumirala alkohol. Dukićev nivo alkohola u krvi iznosio je 0,5 kada mu je dva sata nakon nesreće u bolnici uzet uzorak krvi.

Porota ga je u martu 2010. proglasila krivim za ubistvo usled vožnje pod dejstvom alkohola i druga krivična dela u vezi sa tim slučajem. Osuđen je na ukupno osam godina zatvora i dodatnih osam godina uslovnog nadzora nakon izlaska.

Drugi slučaj

U februaru 2025. godine jedna žena prijavila je policiji da ju je Mile Dukić proganjao tokom prethodne godine.

- U jednom od slučajeva, 4. februara 2024, žrtva je pozvala policiju kada je Dukić navodno počeo da lupa na njena vrata i viče da izađe napolje - navodi se u krivičnoj prijavi. Operater službe 911 mogao je da čuje muški glas kako se raspravlja u pozadini.

Žena je u prijavi navela da je muškarac viđen kako drži nož.

Dukić je uhapšen, ali je 24. februara 2025. godine položio kauciju od 10.000 dolara i pušten je da se brani sa slobode, pokazuju sudski zapisi. Taj slučaj, kao i povezani predmet zbog kršenja uslova kaucije, i dalje su u toku.