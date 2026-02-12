Slušaj vest

Na odeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša, saznajemo. Prema navodima nađeg izvora, muškarac je preminuo protekle noći usled komplikacija posle operacije krajnika.

Još uvek nije poznato šta je tačno dovelo do smrtnog ishoda, a očekuju se informacije iz Opšte bolnice Čačak.

A prema saznanjima, drugi tim lekara, specijalista ORL je obavio ovu operaciju, što je potvrdila reporterka Kurir televizije, Gordana Injac, koja se nalazi na licu mesta:

Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

- Muškarac je navodno iz Niša. U saopštenju Ministarstva zdravlja govore da nije ista lekarska ekipa vršila operaciju. Ministarstvo zdravlja se oglasilo i potvrdilo smrt 30-ogodišnjeg muškarca. Naveli su da nije osiguranik. Njemu su predočeni rizici operacije, ali svestan tih rizika on je na operaciju pristao - kaže Injac i dodaje

- U čačanskoj bolnici su date privremene mere, s obzirom da je direktor dao ostavku. Upravu će preuzeti Klinički centar Srbije i Kragujevac, dok se ne reše okolnosti dve smrti. Obezbeđenje bolnice je udaljilo sve novinare sa parkinga. Mi nemamo najava da će protesta biti danas, ne znamo šta će se odigravati ali za sutra je zakazano okupljanje ispred Gradske uprave.

Preminula Ema Marković (4)

Podsetimo, pre nepunih deset dana usled komplikacije nakon operacije krajnika preminula je četvorogodišnja devojčica Ema Marković.

Rezultati njene obdukcije još uvek se čekaju.

Zbog njene smrti direktor Opšte bolnice prim. dr Dejan Dabić je pre dva dana podneo ostavku.

preminula devojčica Foto: RINA

Podnošenje ostavke

Porodica, prijatelji, i građani i sinoć su se okupili ispred čačanske bolnice kako bi zatražili odgovore na pitanje zašto je preminula četvorogodišnja devojčica Ema nakon operacije krajnika. Okupljenima se obratio direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić.

- O ovom nemilom događaju sam odmah obavešten, i znam da je nakon što je operacija završena u salu su odmah pozvana još dva anesteziologa, dečji kardiolog i pedijatar. Oni su devojčicu ponovo intubirali, ali nakon toga odlučili su da je transportuju u Beograd. Prethodno je urađen ekg, da bi se utvrdilo da li je neki problem sa srcem, utvrđeno je da nije. Dete je u pratnji dva anesteziologa upućeno za Beograd - rekao je dr Dabić.

Foto: RINA

Ističe da kada su mu javili da je Ema preminula, njegova zakonska obaveza je bila da se odmah obaveste Ministarstvo zdravlja i Zdravstvena inspekcija što je, kako kaže i uradio.

- Potom sam naložio i stručnu internu kontrolu. Posle je došla i inspektorka iz resornog ministarstva, koja je tražila svu dokumentaciju na uvid. Nakon te analize ona nije utvrdila propuste u vođenju dokumentacije, ali ona je pravnik nije lekar i uradila je ono što je u njenoj delatnosti. Druga komisija nije pronašla nepravilnosti tokom lečenja i same operacije - rekao je Dabić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs