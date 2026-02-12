Slušaj vest

Vođa ogranka kavačkog klana koji je juče uhapšen u velikoj akciji UKP, BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, je Nikola Mirić (40) iz Obrenovca i već je bio na udaru crnogorske policije zbog priprema nekoliko likvidacija!

Podsetimo, osim vođe klana koji je, kako se sumnja, naloge primao direktno od odbeglog vođe kavčana Radoja Zvicera, lisice su juče stavljene još dvojici osumnjičenih. Operativni informaciji prikupljeni tokom nekoliko meseci predistrage govore da su u Srbiji planirali likvidacije, a da su na spisku meta bili i visoki funkcioneri Srbije.

Hapšenje kavčana Foto: Mup

Kod osumnjičenih je prilikom pretresa stanova i vozila oduzeto oko osam kilograma opojne droge kokain, oko četiri kilograma opojne droge hašiš i marihuana, snajperska puška sa optičkim nišanom, više komada pištolja sa izbrušenim brojevima i municije, eksplozivna naprava, više granata za ručni raketni bacač, ručni raketni bacač, silikonske maske za lice, više komada tehničkih uređaja za snimanje i ometača signala, kao i velika količina novca.

- Kao vođa organizovane kriminalne grupe označen je Nikola Mirić. Sumnja se da je on naređenja primao direktno od Radoja Zvicera, koji mu je davao naloge koga treba da ubije. Hapšenjem je, prema operativnim podacima sprečena likvidacija za koju je već pripremljen motor i koja je plaćena dva kilograma kokaina - otkriva izvor Kurira.

Inače, MIrić je ranije osuđivan u Crnoj Gori, a crnogorski istražitelji protiv njega su podneli i krivičnu prijavu prošle godine zbog stvaranja kriminalne organizacije i pripreme likvidacije visokopozicioniranog pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana, i za njim je tada raspisana potraga. Kako je Kurir pisao, u julu je skriven u žbunju u blizini plaža Crvena glavica pronađen automobil koji je prethodno ukraden u Sloveniji, a na kom su bile, takođe ukradene, podgoričke tablice. Kako su pisali crnogorski mediji, sumnjalo se da je ovaj automobil trebalo da bude korišćen u likvidaciji navodnog škaljarca Marka Ljubiše Kana.

Automobil za likvidaciju Foto: Uprava Policije CG

Kan je, podsetimo, preživeo najmanje šest atentata, poslednji 7. avgusta prošle godine, samo mesec dana posle pronalaska skrivenog automobila, kada je na njega, dok je bio na bazenu jednog poznatog hotela u Pržnu pucao državljanin Severne Makedonije. Metak ga je tada okrznuo po glavi, a pokušaj likvidacije snimile su kamere.

Inače, pred podgoričkim Višim sudom već se sudi Radoju Zviceru i Nikoli Vušoviću kao organizatorima kriminalne grupe koja je planirala njegovu likvidaciju.

Mirić, koji je kao vođa ogranka kavačkog klana u Srbiji uhapšen juče, u Crnoj Gori je bio osuđen i za planiranje ubistva sada pokojnog Milića Minje Šakovića početkom 2021., kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Sud mu je izrekao kaznu

Mirić je ranije osuđen za planiranje ubistva sada pokojnog Milića Minje Šakovića početkom 2021. godine, kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Bio je uhapšen 2021., i osuđen, ali je kaznu zatvora izdržao krajem 2024.

- Sumnja se da je kriminalna grupa koja je sada uhapšena imala spisak za likvidacije, na kom su bile "poznate" mete - otkrio je izvor Kurira navodeći da je istraga UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu počela posle dobijanja operativnih podataka da su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista koji planira likvidacije. Naš izvor dodaje da je ovo veliki uspeh i da je rezultat ozbiljnog rada na terenu koji je trajao nekoliko meseci.

Interesantno je da je prema optužnici i dokazima sa Skaj aplikacije po kojoj je Mirić bio osuđen za planiranje likvidacije Šakovića, kriminalna grupa takođe imala spisak žrtava.

- Klempo, Lima, Radoman, Mićko, Korać, Boban, Minja, Vule, Jare, Mićić, Boreta, Votka, Kan, to se mora sve pokidati da bismo pobedili rat, svako od ovih koji ostane može sam da ratuje, svako ima ljude i pare - navodi se u jednoj od presretnutih poruka koje su citirane u optužnici po kojoj mu se sudilo.

Kako je navedeno, nalogodavac, odnosno osoba koja je davala nalog ko je sledeća meta, nije otkrivena.

Plan im je, kako se navodilo, bio da prvo ubiju Milića Šakovića, a potom ostale sa spiska. Podsetimo, Šaković je ubijen 2022.

- Šakovića su počeli da prate u januaru 2021. i za potrebe tog ubistva, kriminalna grupa je navodno kupila čak i stan iz kog su mogli da posmatraju njegovo kretanje. Jedan od okrivljenih je prema dokazima iz Crne Gore, istovremeno počeo da "upucava" snajpersku pušku, a paralelno je davao ostalim pripadnicima klana instrukcije kako da beznzinom ukljanjaju DNK tragove - podseća sagovornik Kurira na su gotovo identičan način pripremane likvidacije i u Beogradu, pošto je već nabavljena snajperska puška.

1/12 Vidi galeriju Trojica osumnjičenih uhapšena u akciji u Beogradu Foto: Mup

Kako dodaje, to nije jedina podudarnost, i u slučaju pripreme likvidacije Šakovića angažovala su dvojica egzekutora i nabavljen motor koji je kao i sada, trebalo da služi za bekstvo.

- Mirić je prema dokumentima crnogorskog tužilaštva, tada trebalo da bude direktni izvršilac. Međutim, uhapšen je sa ostalima 9. marta 2021. u Podgorici, pre ubistva. I tom optužnicom teretili su se da su od organizatora koji je određivao koga gde i kada treba ubiti primali naloge - podseća sagovornik.

Na njihovoj lista za ubistva, navodno, osim Šakovića bili su i Marko LJubiša Kan, Jovan Vukotić, Marko Matinović, Saša Dukić, Stefan Mićić.