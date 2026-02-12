Slušaj vest

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije uhapsili su bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.M. zbog sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i zaposlenu u jednoj banci M.S, zbog postojanja osnova sumnje da joj je u tome pomogla!

- Osumnjičenij D.M. na teret se stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a M.S. isto krivično delo u pomaganju.

Postoje osnovi sumnje da je D.M. kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca i bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju lica, a koje je pribavila od banke - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je, kako se sumnja, D. M. te podatke, pribavila na osnovu usmenih naloga koje je dala radnici navedene banke M.S, putem "Vajbera", "u meri koja prelazi propisanu meru pribavljanja podatak paribavivši tako nezakonito sve podatke i dokumentaciju za veći broj lica, umesto samo za klijenta banke - fizičko lice za koje se pojavila sumnja u pranje novca", a koji podaci predstavljaju bankarsku tajnu-poverljive podatke, koje podatke je učinila dostupnim medijima, koji su ih objavili.

- M.S. je pomogla D.M. u izvršenju krivičnog dela tako što je kršeći propisanu proceduru dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu-pregled prometa po računima većeg broja klijenta banke, kao i podatke o ličnosti klijenata, na osnovu "Vajber" poziva D.M, a ne na osnovu formalno podnetog zahteva u pisanoj formi od strane Uprave, a koji predstavlja neophodni uslov da bi banka mogla dostaviti upravi te podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Na taj način je postupila suprotno odredbama Zakona o bankama, pa su poverljivi podaci usled ovakvih njenih propusta zloupotrebljeni od strane D.M. kao pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, tako što su isti obavljeni u medijima - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.