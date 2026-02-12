Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Požarevac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. J. (43) iz okoline Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.

- Sumnja se da je on, 3. februara ove godine, u jednoj prodavnici u Požarevcu stavio u promet falsifikovanu novčanicu od 100 evra, dok je kod njega pronađena još jedna falsifikovana novčanica istog serijskog broja - sapšteno je iz MUP.