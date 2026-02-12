Slušaj vest

Trojica pripadnika kavačkog klana uhapšena su u Beogradu u zajedničkoj akciji više službi. Kod njih je pronađena, pored droge, i velika količina raznovrsnog oružja, među kojim su snajper i raketni bacač. Prema saznanjima Kurira, potencijalne mete su bili visoki državni funkcioneri.

U emisiji „Puls Srbije“ profesor dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, govorili su o hapšenju ovog ogranka kavačkog klana, a Kajtez je izneo svoje mišljenje o njihovim potencijalnim namerama:

- Iz onoga što je zaplenjeno, osim droge koja očigledno služi kao sredstvo plaćanja, imamo snajper, a svi znamo za šta se koristi snajper: uvek za ciljeve među zaštićenim ličnostima, visokim državnim funkcionerima ili nekim ključnim ljudima iz sektora bezbednosti i važnih ministara.Raketni bacač se koristi za napad na vozilo u pokretu ili na manje zaštićena mesta. Treći element koji treba istaći jeste eksploziv. Videli smo kako su ukrajinske službe koristile eksploziv za likvidaciju visokih ruskih generala. Dakle, na osnovu toga što je zaplenjeno, očigledno je da je cilj bio likvidirati nekoga vrlo važnog, značajnog i moćnog - smatra Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Nedić se slaže sa Kajtezom da je očigledno kako je meta likvidacije trebalo da bude ili neko od visokih državnih funkcionera, ili neko od visoko rangiranih članova suparničkog klana, što potvrđuje i činjenica da je zaplenjena velika količina oružja, droge, novca, municije, ometača signala i kriptovanih telefona.

- Znamo iz dosadašnjeg iskustva, koliko pratimo njihove obračune, da kada ne mogu da priđu meti, snajper predstavlja najbolju opciju, jer omogućava brzo napuštanje lica mesta bez direktnog kontakta sa metom. Imali smo primere u Crnoj Gori, njihove međusobne obračune, gde su bukvalno sa brda gađali čoveka iz suparničkog klana na Cetinju i pogodili ga tačno u podne kada je izašao da se šeta - kaže Nedić.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Koliko su u Srbiji razgranate ćelije kavačkog i škaljarskog klana?

Nedić ističe da su ćelije i uticaj kavačkog i škaljarskog klana u Srbiji protežu se već deceniju, a njihov sukob, koji je počeo pre 10 ili 11 godina, ubrzo se prelijeo i na našu zemlju zbog blizine i povezanosti ovih kriminalnih grupa – i dodaje:

- Njihov pristup prema Srbiji bio je takav da su prvo angažovali svoje podmlatke, rođake i ljude koji nemaju kriminalni dosije u Srbiji, a potom su razvijali ogranke. To je i na sudu potvrđeno među ključnim stavkama u procesu protiv klana Belivuk – Miljković, gde se navodi da su ogranak kavačkog klana, kao i vračarski klan. Tokom ovih 10 godina dešavalo se svašta: mnogi članovi klanova više nisu među živima, neki su u bekstvu, a neki u zatvoru. Ipak, veze i dalje funkcionišu, iako je škaljarski klan oslabljen, Kašćelan je u zatvoru, Zvicer u bekstvu, ali očigledno i dalje dobro organizovan i aktivan.

Kajtez ističe da se nalazimo u zoni veoma visokog rizika. Prema njegovim rečima, kada u državi postoji unutrašnje jedinstvo, nema sile koja to lako može narušiti. Figurativno rečeno, kada neko napada tvrđavu, najopasnije je ako unutar nje postoje ljudi koji pomažu napadačima. Ako je unutrašnjost tvrđave monolitna, stabilna i dobro povezana, onda je njeno osvajanje vrlo teško, pa gotovo nemoguće.

