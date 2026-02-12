PODMETNUO POŽAR, NAPRAVIO ŠTETU OD 350.000 EVRA! Izgorelo sve do pepela, policija uhapsila počinioca!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su E. V. (40) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio dva krivična dela - teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti.
Sumnja se da je, u petak, oko 2.30 ujutru, on zapalio dva kamiona ispred jednog servisa u okolini Novog Sada, polivši ih, prethodno, zapaljivom tečnošću.
Vatra je zahvatila i treći kamion, pa su sva tri vozila u potpunosti izgorela, tako da se materijalna šteta, pričinjena ovim krivičnim delima, procenjuje na oko 350.000 evra.
Efikasnim operativnim radom, policija je rasvetlila ova krivična dela, identifikovala i uhapsila osumnjičenog.
E. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
