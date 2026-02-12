Slušaj vest

Muškarac iz Novog Pazara B.Dž. uhapšen je nakon što je verbalno pretio ženi da će je ubiti i to u prisustvu policajca.

- Incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni pretio ženi. Policija je intervenisala, ali muškarac je i tada pretio ženi da će je ubiti. Čak je kenuo i rukom ka torbi, ali policaja ga savladala i sprečila mogući incident jer je kasnije u njegovoj torbici pronađen nož - kaže za RINU izvior iz policije.

Muškarac je priveden u policiju i biće procesuiran u skladu sa zakonom. Osumnjičeni je i ranije prijavljivan za porodično nasilje.

Kurir.rs/ RINA

Ne propustiteHronikaMLADIĆ I DEVOJKA PRETILI VOZAČU GSP PIŠTOLJEM I NOŽEM Drama na Voždovcu, tražili mu da upravljaju autobusom, nastao opšti haos
IMG_20260129_154706_1.jpg
BeogradPIJAN LOMIO STVARI I PRETI DEVOJCI DA ĆE JE LIKVIDIRATI Haos u kafiću u Zemunu: Ekspresno mu stavljene lisice!
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaIZGUBIO NA KLADIONICI, PA UPERIO PIŠTOLJ U RADNIKA: Crnogorac (40) pravio haos u Zemunu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
Bosna i Hercegovina"SAD ĆEŠ VIDETI, ETO ME SA PUŠKOM, SVE ĆU VAS POBITI": Muškarac pretio bivšoj tašti
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg