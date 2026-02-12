Muškarac iz Novog Pazara B.Dž. uhapšen je nakon što je verbalno pretio ženi da će je ubiti i to u prisustvu policajca.

- Incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni pretio ženi. Policija je intervenisala, ali muškarac je i tada pretio ženi da će je ubiti. Čak je kenuo i rukom ka torbi, ali policaja ga savladala i sprečila mogući incident jer je kasnije u njegovoj torbici pronađen nož - kaže za RINU izvior iz policije.