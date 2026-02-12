Hronika
DRAMA U NOVOM PAZARU: Pretio ženi da će je ubiti, krenuo rukom ka torbi, policija sprečila veći incident
Muškarac iz Novog Pazara B.Dž. uhapšen je nakon što je verbalno pretio ženi da će je ubiti i to u prisustvu policajca.
- Incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni pretio ženi. Policija je intervenisala, ali muškarac je i tada pretio ženi da će je ubiti. Čak je kenuo i rukom ka torbi, ali policaja ga savladala i sprečila mogući incident jer je kasnije u njegovoj torbici pronađen nož - kaže za RINU izvior iz policije.
Muškarac je priveden u policiju i biće procesuiran u skladu sa zakonom. Osumnjičeni je i ranije prijavljivan za porodično nasilje.
