Slušaj vest

Budvanin Marko Ljubiša Kan, navodni pripadnik škaljarskog klana danas se, treći put zaredom, nije pojavio u Višem sudu u Podgorici, gde je trebalo da svedoči u postupku protiv kriminalne grupe odbjeglog Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, koja se tereti da je pokušala da ga ubije u januaru 2021. godine. Kako presnoi Adria, sud je zbog neodazivanja Ljubiše danas odlučio da policiji ponovo izda nalog da ga prinudno dovede.

Istu naredbu sud je izdao i 5. decembra prošle godine. Međutim, Ljubiša se nije pojavio ni na ročištu nakon toga ali je kako navode, obavestio sud da je bolestan.

- Policija nas je obavestila da ga pre tri dana nisu našli na adresi. Ljubiša im se prije toga, 5. februara, javio na telefon i rekao da je uredno obavešten za današnji glavni pretres - kazala je, kako prenosi Adria, sudija Nada Rabrenović.

Crnogorski mediji spekulišu da se Kan "sklonio" odnosno pobegao.

U sud je danas, međutim, došao njegov prijatelj, bivši fudbaler Nenad Abramović koji je izjavio da se ne seća događaja iz 2021. kada je prema optužnici kriminalna grupa po nalogu Zvicera i Vušovića planirala ubistvo Kana.

Zvicer i Vušović Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Skoro sve sam zaboravio. Ne mogu se setiti ni šta sam rekao na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu - rekao je Abramović.

Sudija Rabrenović ga je, potom, podsetila šta je pred tužiocima ispričao 27. februara 2025. godine.

- U januaru 2021. godine sam kod lokala u Budvi, gde sam često sedeo sa Ljubišom i Goranom Slovinićem, primetio gojaznog mladića. Ponašao se veoma nervozno… To sam rekao Sloviniću. On mu je prišao… Znam da je kasnije taj mladić priveden - rekao je tada na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu.

- Davno je to bilo - rekao je Abramović i potvrdio navode iskaza koji je tada dao.

Policija je tada, kod lokala u Budvi, privela Strahinju Savića, koji je, potom, optužen da je učestvovao u planiranju ubistva Ljubiše. Savić je, podsetimo, u međuvremenu izručen Srbiji, pošto mu se sudi kao pripadniku vračarskog klana zbog učešća u ubistvu Aleksandra Šarca u TC Ušče u oktobru 2020.

Sa Savićem je tada u Budvi uhapšen i Lazar Ilić, koji je navodno bio angžovan kao direktni izvšilac ubistva Kana.

- I Lazaru Iliću sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu, kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020. Posle zločina u Ušću, saradnici su, prema optužnici prebacili Ilića i Savića u Crnu Goru i dodeli li im novi zadatak - podseća sagovornik Kurira. Posle njihovog hapšenja u Budvi, Zvicer i Vušović, prema optužnici, planirali su da u pritvoru u Bijelom Polju ubiju i Savića jer su dobili informacije da je progovorio u policiji.

Jedan od ključnih dokaza protiv njih, kako su pisali crnogorski mediji, je i presretnuta Skaj komunikacija.

- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u Bgu, hahahaha... - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe.

1/5 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Kurir, Screenshot

Marko Lljubiša Kan, koj se već treći put ne odaziva pozivu suda, prema pisanju crnogorskih medija, saslušan je tokom istrage i tada je rekao da napadače niti organizatore njegovog ubistva ne poznaje.

U iskazu pred tužilaštvom, naveo je i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa.

Rekao je da je u to vreme imao ali i da i dalje poseduje blindirani “mercedes”, objašnjavajući da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

- Naveo je da su u avgustu 2019. godine ranjena njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi i da on zna da je tada bio meta, ali je izbegao napad. Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta 2009. i 2013. godine i to u Beogradu - naveli su oni i dodali da se nije pridružio krivičnom gonjenju.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu.

Kako je Kurir pisao, Marko Ljubiša Kan tokom prethodnih godina preživeo je šest atentata, poslednji 7. avgusta prošle godine, kada je na njega, dok je bio na bazenu jednog poznatog hotela u Pržnu pucao državljanin Severne Makedonije. Metak ga je tada okrznuo po glavi, a pokušaj likvidacije snimile su kamere.

Na snimku se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.

- Pošto je ispalio više hitaca, muškarac je trčeći pobegao sa bazena. Nastala je panika, ljudi su počeli da beže, neki su skočili u bazen od šoka. Spasioci i osoblje odmah su priskočili Kanu u pomoć, a tu se našao i lekar iz Kosovske Mitrovice. Ranjeni je potom prevezen u risansku bolnicu gde su mu konstatovane lake povrede - ispričao je tada izvor.

Osim Zvicera i Vušovića, optužnicom su obuhvaćeni i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić.

Zbog sumnje da su učestvovali u planiranju ubistva Ljubiše CrnGrga Milićević, Miloš Klečko i Nikola Milenković.

U postupku pred Višim sudom u Podgorici, koji je uslijedio nakon što je optužnica potvrđena, Ilić, Savić, Milićević i Klečko su oslobođeni optužbe da su planirali da ubiju Ljubišu, početkom 2021. godine, jer, obrazloženo je tada, nema dokaza.