Slušaj vest

Ministarstvo pravde Crne Gore pre skoro tri godine uputilo je zamolnicu turskim organima, tražeći da izruče pomenute crnogorske državljane kako bi im se sudilo pred domaćim pravosudnim organima. Njihova imena nalaze se na optužnicama u više predmeta, među kojima su i one za najteža krivična dela. Odgovor su dobili samo za Perunovića – da će zahtev za izručenje razmotriti nakon pravosnažnog okončanja suđenja za ubistvo Vukotića. Do sada se to nije dogodilo, a odgovori na zamolnice za drugu dvojicu, uprkos novim zahtevima, nisu stigli.

1/4 Vidi galeriju Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović Foto: Turkey Police, Privatna Arhiva, Police Turkey

– Povodom novinarskog pitanja koje se odnosi na postupak izručenja lica, obaveštavamo da je ovo ministarstvo dana 10. marta 2023. godine, diplomatskim putem, nadležnim organima Republike Turske uputilo molbe za izručenje lica Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović. Dana 3. maja 2023. godine, dopisom Ministarstva spoljnih poslova dostavljena je nota Ambasade Republike Turske, kojom se obaveštava da će zahtev za izručenje crnogorskog državljanina Zdravka Perunovića biti razmotren nakon okončanja suđenja zbog krivičnog dela za koje je optužen u Republici Turskoj, dok u odnosu na druga dva zahteva nije dostavljen odgovor. Budući da do danas nismo primili povratnu informaciju u vezi sa zahtevom za izručenje Milana Vujotića, ovo ministarstvo je 18. juna 2025. godine, diplomatskim kanalima, uputilo dopis Ministarstvu pravde Republike Turske, kojim je zatražena informacija o fazi postupka povodom upućene molbe. U vezi s tim, do danas nije dostavljen odgovor od strane Republike Turske – naveli su u odgovorima iz kabineta Ministarstva pravde.

Spisak optuženih

Zbog ubistva Vukotića, optužnica je podignuta protiv Radoja Živkovića, Zdravka Perunovića (50), poznatog kao Pitbul, Milana Vujotića (44), kao i Asije Juksel (51), Ajše Sipahi (45), Murata Polata (51), Kemrea Murata Kalisa (31), Emirkana Sumera (25), Elanur Tune (23), Erdija Ertana (36), Esata Kandana (36), Furkana Ješila (29), Emrea Karagača (26), Nijazija Serkana Altundasara (51) i Jakupa Dogana (22).

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram, Prinstcreen

Sud u Istanbulu osudio je Furkana Ješila, Elanur Tunu i Erdija Ertana na po 12 godina i šest meseci zatvora zbog pomaganja u ubistvu. Asije Juksel i Ajša Sipahi dobile su kaznu od po godinu i četiri meseca zatvora. Milan Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo, ali je osuđen na dve godine i mesec dana zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji. Izricanjem presude njemu je ukinuta mera kućnog pritvora.

Presudom 40. visokog krivičnog suda u Istanbulu, zbog ubistva Vukotića, na doživotni zatvor osuđeni su Kotoranin Željko Bojanić i Nikšićani Radoje Žuti Živković i Zdravko Perunović.