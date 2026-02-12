Slušaj vest

Aleksandar Aleksić, zvani Kravica, koji je označen kao vođa kriminalne grupe, uhapšene 3. februara u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, na saslušanju je dao šokantnu izjavu "da je veliki protivnik vlasti u Srbiji", te da je zbog toga uhapšen?!

Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je da je Aleksić delimično priznao navode naredbe o sprovođenju istrage koja ga sumnjiči za pokušaje iznude, kao i napad na policajce tokom hapšenja u restoranu u Beogradu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, na saslušanju kod sudije, pre donošenja odluke o predlogu da mu bude određen pritvor do 30 dana, osumnjičeni Aleksić je izneo navod "da smatra da je uhapšen jer je protivnik vlasti".

Privođenje reketaša iz vračarskog klana na saslušanje u VJT Izvor: Kurir

- Sve je ovo zbog mog dosijea i zato što sam protivnik ove vlasti - izjavio je prema nezvaničnim informacijama Aleksić, koji se sumnjiči da je od decembra do februara pokušao da reketira vlasnike ugostiteljskih lokala, tražeći da mu daju od 120.000 do 150.000 evra, kako bi im on i njegova "ekipa" pružili zaštitu od takozvanog vračarskog klana.

Operativne informacije, međutim, ukazuju da je Aleksić stajao iza reketiranja i bombaških napada na daleko veći broj lokala u prestonici, ali da su se žrtve plašile da ga prijave.

Podsetimo, Kravica, kao i Aleksandar A. (29), Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21) su uhapšeni dok su sedeli u jednom poznatom restoranu u Beogradu. Kada su specijalci upali u restoran, legitimisali ih i naredili im da legnu na zemlju za stolom sa njima bila su još četiri maloletnika.

Među maloletnicima koji su bili u društvu Aleksića, kako je Kurir pisao, bio je i sin (17) rođene sestre tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojane Savović. Sestrić tužiteljke, podsetimo, priveden je, ali mu nije određeno zadržavanje jer nije bilo dovoljno dokaza da je učestvovao u pretnjama i pokušajima iznude. Istražitelji ipak veruju da je on jedan od maloletnih "vojnika" Aleksandra Aleksića Kravice.

Priveden pa pušten i sestrić Bojane Savović Foto: VJT u Beograd/MUP, Screenshot

Tužiteljka Savović, inače javnosti je poznata kao jedan od najistaknutijih članova Proglasa, koja je navodno čak u Zemunu prikupljala glasove za vanredne izbore, a protiv nje je podneto više prijava Visokom savetu tužilaštva zbog političkog delovanja koje joj je kao tužiocu zabranjeno.

Inače, kriminalna grupa s kojom je priveden pa pušten sestrić tužiteljke, važi za jednu od najopasnijih u prestonici, o čemu svedoči i njihovo dovođenje u beogradsku Palatu pravde na saslušanje. U konvoju policije, specijalci pod punom opremom pratili su njihovo odvođenje u tužilaštvo.

Kravica se sumnjiči da je pozivao vlasnike lokala i pretio im da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa vračarskim klanom.

- Pretnje su upućivane porukama putem Vac ap aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićes ubijen", "nema ko da te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala - otkrio je izvor Kurira.