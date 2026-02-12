"NASTRADAO NA POSLU VOZAČA, IMAO JE SAMO 30 GODINA" Automobil razneo dva autobusa, Bojan poginuo pre 6 godina, snašla ga stravična igra sudbine!
Bojan Perać (31) vozač gradskog autobusa na liniji 15, poginuo je pre tačno šest godina na samom početku smene i to pred svojom kućom u Zemunu, u teškoj saobraćajnoj nesreći, koju je izazvao osumnjičeni Adam R. (26), vozač automobila "pežo" koji je osuđen na tri godine i osam meseci ztavora.
Njegove kolege iz Gradsko-saobraćajnog preduzeća objavile su potresnu objavu u njegovu čast.
Naime, uz njegovu fotografiju oni su napisali:
- Pomen Bojanu Peraću koji je tragično nastradao na poslu vozača GSP-a. Imao je samo 30 godina.
Šta se dogodilo?
Nesreća se dogodila 12. februara 2020. oko četiri sata ujutro, kad se vozač "pežoa" nije zaustavio na crveno svetlo na raskrsnici Ulica cara Dušana i Tršćanske, već je nastavio da se kreće velikom brzinom. On se najpre zakucao u autobus na liniji 45, koji se potom odbio i udario u autobus na liniji 15, kojim je upravljao poginuli Bojan. Tom prilikom povređeni su vozač autobusa 45 Dragomir Ž. (54), putnica iz njegovog vozila M. K. (55), kao i vozač "pežoa".
Porodica zavijena u crno
Peraćev ujak je posle nesreće za Kurir rekao da je Bojan poginuo na samom početku smene.
- Neposredno pre nesreće otišao je u GSP garažu, uzeo autobus i krenuo ka okretnici kako bi pokupio putnike, zato je bio sam u vozilu. Voleo je svoj posao i bio je momak za primer - naveo je neutešni čovek.
Da sudbina bude još surovija, tada povređeni vozač Dragomir Ž. obučavao je poginulog mladića za vožnju autobusa.
Gradsko saobraćajno preduzeće, grad Beogard i porodica Perać podigli su spomen-obeležje u Zemunu, na mestu Bojanovog stradanja.
- Tuđom krivicom smo dana 12. 2. 2020. na ovom mestu izgubili sina, brata, kolegu i sugrađanina. Bojane, tvoja veličina i plemenitost će večno ostati u nama. Neka ti je večna slava i hvala. Plavi anđele - reči su uklesane na spomen-obeležju.