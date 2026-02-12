Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovni kriminal saopštilo je da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih Nikole Mirića, Stefana Stepanova, Save Alempijevića i Elmire Jovanović zbog sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Ova naredba doneta je nakon što je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo postupanje od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u predmetu, kada je lišeno slobode 10. i 11. februara 2026. godine četiri lica - navodi se u sapštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Prema navodima naredbe o sprovođenju istrage, kako se dodaje, postoje osnovi sumnje, da je ova organizovana kriminalna grupa, od 1. januara prošle godine do 10. februara ove godine na teritoriji Srbije neovlašćeno radi prodaje držala opojnu

drogu i veću količinu vatrenog oružja, municiju, eksplozivne materije i minsko –eksplozivna sredstva.

- Osumnjičeni pripadnici Nikola Mirić, Stefan Stepanov, Sava Alempijević i Elvira Jovanović, su prihvatali zadatke u skladu sa savojim ulogama predviđenim u okviru plana koje je osmislio NN organizator, koji je podrazumevao držanje opojne droge, radi prodaje i držanje vatrenog oružja, municije, eksplozivnih materija, minsko – eksplozivnih sredstava, a sve radi stvaranja

preduslova radi izvršenja teških krivičnih dela usmerenih ka lišenju života drugih lica na teritoriji Srbije - potvrđeno je iz JTOK.

Tužilac za organizovani kriminal, kako se dodaje, saslušao je osumnjičene Nikolu Mirića, Stefana Stepanova i Elmiru Jovanović, dok će osumnjičeni Sava Alempijević, biti saslušan sutra.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, reč je o pripadnicima kavačkog klana, kod kojih je pronašeno 12 kilograma droge, snajper, dva pištolja, silikonske maske, eksploziv kao i velika količina novac.

Operativne informacije iz istrage, ukazuju da je sprečena likvidacija koju su pripremali, kao i da im je direktne naloge o metama davao odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.