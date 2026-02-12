Slušaj vest

U Beogradu je uhapšen Sait Saitov (18), osumnjičen da je automobilom pregazio ženu u Severnoj Makedoniji, koja je od povreda preminula, a potom pobegao iz zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, nadležne službe u Srbiji juče su obavestile MUP Severne Makedonije da je u Beogadu uhapšeno lice s poternice, Sait Saitov iz Skoplja.

- On se traži po međunarodnoj poternici zbog sumnje da je počinio teška krivična dela protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći, za krivično-pravni događaj koji se dogodio u Skoplju 9. januara 2026. godine - navedeli su iz policije susedne države.

Sait Saitov
Sait Saitov Foto: mvr.gov.mk

Saitovu je, kako su dodali, određen ekstradiocioni pritvor i sledi postupak između ministarstava pravde dve zemlje radi njegovog izručenja u Severnu Makedoniji i privođenja pravdi i odgovarajućeg sankcionisanja.

Inače, kako su pisali lokalni mediji, osumnjičeni je automobilom usmrtio Ljubu J. (79) u skopskom selu Kapištecu, a potom je, umesto da joj pruži pomoć, pobegao sa mesta nesreće, a zatim i iz zemlje, uz pomoć oca i rođaka.

Na njegovim profilima na društvenim mrežama su se nakon nesreće mogli videti šokantni snimci na kojima se vidi kako Saitov divlja u automobilu marke "volksvagen".

Inače, objave koje su se donedavno nalazile na njegovom Instagram profilu, otkrile su da je još 2020. godine upravljao automobilima, kada je imao samo 13 godina.

