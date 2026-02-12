Slušaj vest

Na današnji dan pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je zbog mrkog pogleda!

Divac je bio bokser rođen 1967. godine. Svi koji su ga poznavali tvrdili su da je bio neustrašiv i da se ničega nije plašio. Pripadao je ekipi sa Zvezdare, iako je živeo na Novom Beogradu, i važio za najsurovijeg u podzemlju.

"Neću da budem novinska zvezda koja daje zastrašujuće izjave. Kad čitam novine i gledam njihove slike prosto me podilazi jeza", rekao je svojevremeno objašnjavajući zašto ne voli da se pojavljuje u medijima.

Uprkos tome, bio je jedna od "zvezda" antologijskog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Foto: Kurir Televizija

Znao je da uđe u novobeogradski lokal i, kako govore upućeni u kriminalna dešavanja tog vremena, "na mala vrata" izreketira tada najpoznatije novobeogradske face.

"To je radio tako što bi od svih prisutnih navodno tražio pomoć od po 10-ak hiljada maraka 'jer je ostao bez novca'... Svi bi se automatski hvatali za džep i 'pomagali' mladom Divcu, jer su znali da u suprotnom mogu da očekuju brutalnu reakciju", ispričao je svojevremeno za Kurir poznavalac prilika devedesetih.

Jedan od njegovih drugova ovako je opisao poslove kojima se Divac, on i njihovi prijatelji bave:

"Ne živi se dobro kao nekad, ali je opet neuporedivo bolje od života na koji je prinuđena većina Beograđana. Nije sjajno, ali prolazi. Radimo naplate dugova i neke kombinacije koje, naravno, nisu za priču. Još su tu dobri izlasci, kvalitetna garderoba"...

Foto: Printscreen

Čuvena je priča o njegovom ranjavanju. Ove reči Divac je izgovorio u dokumentarcu "Vidimo se u čitulji":

"Reagovao sam kad je on mene pogledao - je** ga - onako provokativno. Onda sam ustao i krenuo prema njemu. I on je ustao. Ja sam napravio dva-tri koraka, a on je pucao u mene sa četiri-pet metara. Prvi metak me je pogodio u stomak - ja sam i dalje išao; drugi metak mi je prošao kroz ruku i stomak - i dalje sam išao prema njemu. Tada sam mu rekao: 'Mali, nabiću ti tu utoku u du** - razumeš'. Šta sam trebao? Ovaj me upucao, ova p**ketina, i šta sam ja trebao?"

I kasnije se osvrtao na taj događaj:

"To je njegov poraz, ne moj. Nikad ne bih pucao u nenaoružanog čoveka. Ja veoma držim do kodeksa. Sramota je to što je uradio, ali ga razumem, mnogo se uplašio", pričao je Divac.

Bomba mu bačena na stan

Na Divčev stan je bila bačena bomba, o čemu je svojevremeno pričao jedan komšija:

"Bio sam u svom stanu, kad se iznenada čula jaka buka, eksplozija, lomljava i pucnji. Nepoznati napadači bacili su bombu u Divčev stan. Napadači su najnormalnije zazvonili na njegova vrata, a kada je im je otvorio bacili su mu bombu u stan. Divac je istog trenutka šutnuo bombu i ona je izletela u hodnik i eksplodirala. Ceo hodnik je bio uništen. Izašao sam iz stana posle buke i video sam Divca golog do pojasa i krvavog ramena. Prstima je čupao geler iz ramena, bez problema, kao da se ništa nije dogodilo. Pitao sam ga: 'Šta se to dogodilo?', a on mi je hladnokrvno uzvratio: 'Ne brinite komšija, slobodno se vratite u stan, nije to ništa, deca su se malo igrala'. Posle toga je o svom trošku renovirao ceo sprat.

Foto: Printscreen

Divac je imao dosta realan pogled na svoje zanimanje: život kakav je vodio smatrao je uzbudljivijim od običnog, ali je s godinama, govorio je, pametno razmišljati o budućnosti i osnivanju porodice kad se steknu uslovi, odnosno kad se zaradi dosta novca. Međutim, znao je da izlaska iz sveta podzemlja nema:

"Ja ne verujem u to povlačenje - to je priča za neke nabeđene mangupe. Nema tu povlačenja! Čim si jednom počeo da živiš ovakvim životom, živećeš tako dokle postojiš".

Smrt zbog mrkog pogleda

Poginuo je u obračunu u novobeogradskom hotelu "Putnik" 12. februara 1995. godine. Tu su bili smešteni učesnici bokserskog turnira "Beogradski pobednik" i on je oko osam sati ujutro otišao u hotel da od takmičara Slaviše Popovića uzme fotografiju s posvetom. Napuštajući hotel, zasmetalo mu je kako ga je pogledao bokser Radovan Radusinović. Posle nekoliko razmenjenih reči, potegao je pištolj i u pravcu Radusinovića i njegovog prijatelja ispalio šest hitaca. Zatim je istrčao napolje, dobacivši svojim prijateljima da beže jer je "izranjavao ljude". Usmrćen je metkom u leđa.

Ostaće upamćen kao momak kratkog fitilja. Čuvena je priča da je za vreme robijanja u CZ-u većinu vremena proveo u samici jer je voleo da provocira i napada čuvare. Bio je na ratištima od 1991. do 1993. godine.